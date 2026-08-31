高血脂治療門檻9月起大幅放寬 健保砸22.8億元、105萬患者受惠

衛福部健保險署今年9月1日起，將實施多項藥品給付新措施，包含擴增降血脂藥物給付規定，以接軌臨床治療共識，同時新增罕見疾病陣發性夜間血紅素尿症（PNH）及罕見疾病膽汁鬱積性引起的搔癢症等治療藥品。

健保署長陳亮妤表示，為落實「健康台灣-三高防治888」政策目標，並強化心血管疾病預防與慢性病照護，健保署依9大醫學會共同擬訂之「2025台灣血脂管理臨床路徑共識」，依動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）風險等級訂定LDL-C之起始治療值及治療目標，擴增statin類、ezetimibe、含ezetimibe及statin類之複方藥品給付規定。

新制主要是促進我國血脂治療標準符合最新臨床治療指引，協助高血脂病人及早接受適當藥物治療，有效降低心血管疾病風險，提供穩定且完善的醫療照護，預估將嘉惠約105萬名病人，挹注藥費約22.8億元。

在罕見疾病治療方面，健保署納入給付含iptacopan成分藥品，用於治療陣發性夜間血紅素尿症（PNH）成人病人，該藥品為口服劑型，除具臨床使用便利性外，亦能提供PNH病人更多治療選擇，有助提升治療可近性及照護品質，挹注藥費約1.83億元。

為改善罕見膽汁鬱積性疾病病人的生活品質，健保署納入給付含maralixibat chloride成分藥品，分別用於治療一歲以上的阿拉吉歐症候群（ALGS）及進行性家族性肝內膽汁滯留症（PFIC）病人的膽汁鬱積搔癢症。

因膽汁鬱積易引起搔癢、致病人反覆摳抓、皮膚破皮出血感染及敗血症等情形，該藥品可降低血清膽酸濃度，減少膽酸鬱積，能有效改善難以控制之搔癢症狀，有助提升病人日常生活品質及照護成效，挹注藥費約0.85億元。

陳亮妤說，藥品給付兼顧臨床治療需求、醫療科技評估及健保財務永續，將持續依循學實證與醫療專家評估，及最新臨床實證、國內外治療指引，導入具實證效益新藥與創新療法，提升病人治療可近性與照護品質，精進健保藥品給付制度，持續提升全民健康與醫療照護品質，落實健康台灣政策願景。

健保署長陳亮妤說，藥品給付兼顧臨床治療需求、醫療科技評估及健保財務永續，將持續依循學實證與醫療專家評估，及最新臨床實證、國內外治療指引，導入具實證效益新藥與創新療法，提升病人治療可近性與照護品質。圖／健保署提供