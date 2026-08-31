最新全球珊瑚礁現狀公布 台灣珊瑚白化頻率大幅縮短為5到6年一次

珊瑚礁為全球暖化風險最高的生態系之一，全球珊瑚礁監測網今中午發布最新第7版「2025年世界珊瑚礁現狀報告」。報告指出，東亞海域2024年的硬珊瑚覆蓋率下降約3.2個百分點至約29.0%，其中台灣白化專章更指出，白化頻率從約10年1次縮短至5到6年1次，造成生態系多樣性驟降，進而影響我國漁業資源、觀光產業與經濟。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，與1980至2009年的歷史參考期相比，2020至2024年的全球硬珊瑚覆蓋率相對下降約9.5%，2024年的全球平均估計約為25.8%。1998、2010、2016以及2023至2024年4次全球珊瑚白化事件期間急遽下降，之後有部分恢復，再遇到下一次熱浪後繼續下降，形成階梯式下滑，每一次全球白化事件，都伴隨約6.5%至9.9%的全球硬珊瑚相對損失，而東亞海域2024年的硬珊瑚覆蓋率下降約3.2個百分點至約29.0%。

東海大學生命科學系教授溫國彰表示，我國白化頻率從約10年一次縮短至5到6年1次，代表珊瑚還沒來得及恢復或完成物種演替，就將迎來下一次酷暑，這會導致不耐熱的物種大量死亡、生態系多樣性驟降、依附珊瑚生存的生物減少。

溫國彰指出，台灣珊瑚礁正面臨頻繁高溫白化，以及極端颱風物理破壞的複合式氣候風險，珊瑚覆蓋率若持續下滑，最直接的衝擊就是棲地被破壞，導致海洋生物與漁業資源減少，台灣的潛水與海洋觀光產業優勢也將逐漸流失，進而影響在地經濟。

國立海洋生物博物館研究員樊同雲表示，珊瑚礁衰退的主要壓力，包括過度漁撈造成食藻動物減少、不當及過度旅遊，以及加劇的氣候變遷衝擊。自2020年以來，台灣約每2年遭遇1次造成珊瑚大白化的海洋熱浪，應優先移除珊瑚的壓力來源，保護耐熱珊瑚與健康礁區，結合珊瑚的自然補充、繁養殖、移植與監測，並以珊瑚的存活、生長、繁殖、群聚結構和生態功能驗證成效，協助珊瑚礁調適氣候變遷衝擊。

國立高雄科技大學漁業科技與管理系教授兼系主任鄭有容指出，東亞過去雖歷經多次全球大規模白化，整體硬珊瑚覆蓋率仍相對穩定，但區域平均所呈現的穩定，恐讓我們忽略部分地區正在發生的明顯衰退，未來的生態調查與監測範圍需要更廣泛，項目也需更細緻。

國立高雄大學生命科學系副教授唐川禾說，本次東亞海域監測報告顯示，海洋熱浪仍是硬珊瑚銳減的主因，而小琉球是這次未列入全球珊瑚礁地圖集的珊瑚礁島嶼，監測報告也已明確指出，在與日俱增的觀光開發壓力下，台灣本島珊瑚礁正在退化，若仍依循以往的珊瑚礁環境管理思維，全面消失將是台灣珊瑚礁不可逆的宿命。