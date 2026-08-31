8月下旬豪雨農損逾2億元 高雄最嚴重

衛福部今公布9月新制，健保署針對高血脂患者放寬健保降血脂藥物給付規定， 預估第1至第5年新增使用人數為99.8萬人至111.7萬人，新增年度藥費約21.60億元至24.07億元；為照顧兒童口腔健康，衛福部口腔健康司將兒童塗氟補助放寬為零歲至進入國小當年度的8月31日止，新增12.8萬名兒童受益，部分年滿6歲但尚未進入國小的兒童也能獲得補助。

2026-08-31 10:15