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8月下旬豪雨農損逾2億元 高雄最嚴重

中央社／ 台北31日電

農業部統計，8月下旬中南部豪雨造成農業損失，截至今天上午累計達新台幣2億2999萬元，目前各縣市受損以高雄市最嚴重。

農業部發布新聞稿表示，受8月下旬豪雨影響，造成農業災情，經農糧署、漁業署、畜牧司及林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天上午11時，農業產物及民間設施估計損失2億2999萬元。

農業部指出，目前各縣市受損情形以高雄市5928萬元最嚴重，其次是雲林縣5345萬元、嘉義縣4634萬元、屏東縣3923萬元、台南市2889萬元。

農產損失部分，農業部統計，農作物被害面積2810公頃，被害程度22%，換算無收穫面積607公頃；受損作物主要為番石榴，被害面積317公頃，損害程度16%，換算無收穫面積51公頃，其次為蔥、木瓜、食用玉米及落花生等。

農業部指出，另有畜產損失283萬元，主要為雞，其次為鴨及豬；漁產損失4815萬元，主要為虱目魚，其次為烏魚及筍殼魚；林產損失168萬元，主要為竹筍；民間設施損失341萬元，包括農田流失及埋沒、畜禽舍損害。

南部仍降豪雨，農業部持續彙整更新農業災情資料。

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