首屆「蝦皮公益夢想起飛計畫」圓滿落幕！免費籃球營陪伴兒童上場追夢

蝦皮公益長期關注兒少福利，今年全面深化公益陪伴策略。過往蝦皮公益除了全年無休的常態性推廣線上百元捐入口，線下主力於每年兒童節期間舉辦公益樂園包場，讓平常較少有餘裕走進遊樂園的弱勢家庭，能度過難得的親子同樂時光。今年蝦皮公益則進一步將照顧層面延伸至兒童更多元的成長需求，例如過年前發放助家物資券支持基本溫飽；兒童節期間包場遊樂園，也攜手全台 15 個縣市的公益機構，打造客製化兒童派對；暑假則觀察到多元學習資源取得門檻高，進而贊助免費籃球營，全年線下公益活動共計造福超過 3,500 名兒童。

其中，由蝦皮公益贊助的首屆「蝦皮公益夢想起飛計畫」共舉辦8場一日籃球營，已隨暑假結束圓滿落幕，共陪伴逾 300 名國小學童度過運動假期。其中 2 場為公益機構專屬梯次，邀請來自台北、新北、桃園、彰化、高雄、南投等縣市的弱勢家庭學童參加，協助孩子跨越地域、費用與資源門檻，讓「運動平權」從理念走入孩子的暑假。

本次籃球營由蝦皮公益贊助全程免費參加、提供午餐，並由長期投入兒童運動教育的斯科特運動團隊主辦，安排團隊中的專業籃球教練與運動防護員帶領。課程設計跳脫傳統高強度的訓練框架，打造兼顧專業性與趣味性的高品質課程，讓孩子不僅學到籃球基礎，也藉由過程中穿插的趣味遊戲與分組競賽，自然建立運動習慣與團隊合作的自信。

帶領孩子從彰化北上參加公益場的蒲公英希望基金會表示：「在訓練過程中看到一位孩子，他在身體天賦上沒有特別突出，但在進攻及防守都展現不服輸的精神，運動不僅能幫助孩子培養健康的習慣，對品格教育也非常重要。」

斯科特運動團隊執行長鍾嘉明表示：「斯科特運動團隊經營兒童籃球營隊多年，這次是首次與蝦皮合作舉辦公益營。考慮到本次營隊有很多第一次接觸籃球的小朋友，我們刻意把節奏放慢、課程拆細，並用遊戲設計取代重複操練。很開心看到很多孩子能在課程中找到成就感、愛上籃球。」

「蝦皮公益夢想起飛計畫」及今年度蝦皮公益一系列的實體兒童公益活動，也讓蝦皮購物將企業社會責任的深度從單點式的兒童節公益活動，擴大為系列型的長期陪伴；在議題上，更將焦點延伸至「運動平權」，讓資源不再是決定孩子能否接觸優質運動教育的門檻。