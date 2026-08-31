護理荒加薪20%仍難解 洪子仁揭「人力流向」醫學中心壓力更大

護理荒持續衝擊醫院開床量能，即使近年政府祭出夜班獎勵，各大醫院也紛紛加薪搶人，第一線護理人力仍吃緊。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，新冠疫情後的2023年是護理人員離開醫療第一線最嚴重的一年，近年醫院護理薪資普遍調升，部分醫院累計加薪幅度已超過20%，但少子化加上護理人力轉往基層診所，使大型醫院仍面臨「有床卻沒有人開床」的壓力。

根據中華民國護理師護士公會全國聯合會統計，今年7月全台護理人員領證人數約31.5萬人，實際執業19萬7752人，執業率約六成多，其中護理師18萬2464人、護士1萬5288人。近期統計也顯示，今年前7月護理師執業人數仍較去年底減少逾800人，顯示護理缺工問題尚未真正翻轉。

洪子仁指出，單看全年累計數字雖然仍呈現減少，但7月已進入護理科系畢業生投入職場的旺季，新血通常集中在7至9月報到，因此後續幾個月能否持續增加，是觀察今年護理人力能否止跌的重要指標。

洪子仁說，護理人力正在出現「流向改變」，過去護理人員取得執照後，多半進入醫學中心、區域醫院等第一線臨床工作，但近年愈來愈多人選擇基層診所，基層護理人力占比已從過去約13%提高至約17%。在護理人力總量成長有限的情況下，人才往工時相對規律的基層移動，也讓必須24小時輪班的醫院承受更大壓力。

「加薪還是有效，但不能只靠加薪。」洪子仁說，近年包括新光醫院在內，不少醫療機構持續調高護理薪資，政府也推動夜班護理人員直接獎勵等措施。以新光醫院觀察，薪資提高後，資深護理人員留任情況已有改善，顯示提高待遇對降低離職確實具有作用。

不過，另一個更難逆轉的問題是少子化。洪子仁指出，目前剛進入職場的護理新鮮人大約出生於2000年前後，當時台灣一年仍有約30.5萬名新生兒。之後出生人口快速下降，意味未來進入大學及就業市場的年輕人口持續縮減，「不是只有護理系學生變少，而是整個社會的新鮮人都在減少。」

面對結構性缺工，洪子仁認為，未來不能只想著「招聘更多護理師」，更要同時提高留任率。除了持續改善薪資待遇，也應透過IoT、自動化及AI等智慧科技，減少護理人員重複性工作與文書負擔，改善第一線工作環境。

洪子仁強調，護理人力政策必須雙管齊下「一手拉新人、一手留資深」，薪資提升與科技減負雙管齊下。當年輕人口愈來愈少，醫院若不能讓護理師覺得「值得留下來」，即使不斷招募新人，也很難真正補上第一線持續擴大的護理缺口。