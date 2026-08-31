交通部首推交通零違規抽獎 八點檔女神陳珮騏任代言人

交通安全月9月啟動，今年找來八點檔女神陳珮騏擔任代言人，9月及10月推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，只要符合資格，就可以參加抽獎，獎項包含機車、iPhone17等。

每年9月是交通部訂定的交通安全月，交通部今天舉行交通安全月記者會，今年主題以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並以「騎車毋通趕，停讓保平安」為宣導標語。

交通部表示，今年首度串聯國內主要機車大廠共同響應，從「人」的安全駕駛到「車」的安全維護雙管齊下，串聯全國超過7000家機車行設置「機車安全守護站」提供免費機車安全健檢。

交通部長陳世凱說，交通死傷事故雖然有下降15%的降幅，但仍有2/3死傷的比例與機車運具有關，因此接下來連續2年的交通安全月都是會以守護機車安全這件事努力，希望整個交通死亡的人數可以降低50%。

根據統計，114年1至6月機車事故件數17萬5269件，115年1至6月事故件數16萬8333件，今年事故件數與去年同期減少4.0%。

陳世凱說，台灣約有1500萬人擁有機車駕照，是台灣數量最大的運具，也是使用率最高的運具，未來針對機車安全、騎士安全與道路停讓等，都有推出一些措施跟做法，除了免費機車健檢外，將持續推廣零違規活動，只要民眾不違規，就有機會獲得獎品。

陳珮騏表示，騎機車是種「肉包鐵」的概念，希望自己現身說法用路經驗跟心情，帶動粉絲還有看戲劇的觀眾，在騎車或開車時，可以多停一下、多讓一下，多看兩眼，就可以避免很多危險跟憾事。

交通部指出，9月及10月推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，只要有機車駕照，且名下擁有有效牌照機車就可參加，目前已經有超過20萬名民眾報名。

交通部說，活動期間民眾騎乘機車及駕駛汽車均無交通違規及道路交通事故肇事紀錄等即可抽獎，9月15日前早鳥報名符合資格的民眾可享2次抽獎機會；9月16日至9月30日報名符合資格者也有1次抽獎機會。

獎項超過800個、總價值逾新台幣200萬元，包括11台機車、10支iPhone17、10支GARMIN智慧手錶、安全帽，以及百貨、超商禮券與咖啡好禮等。