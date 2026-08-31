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胃食道逆流別輕忽！45歲竹科工程師吐血 一查竟罹食道癌
一名45歲竹科工程師工作壓力大、常應酬，長期抽菸喝酒又有胃食道逆流，卻未規律服藥、照胃鏡，日前突然吐血、解黑便送醫，竟揪出胃食道交界處約1公分腫瘤，切片確診第一期食道癌。醫師提醒，食道癌早期症狀不明顯，建議每1至2年接受胃鏡檢查。
中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山表示，患者經電腦斷層及正子攝影檢查，發現胃與食道交界處約1公分腫瘤並出血，切片證實為第一期食道癌，經完整評估後接受治療。
謝義山指出，食道癌早期幾乎沒有明顯症狀，超過9成患者直到出現吞嚥困難、食物卡住、體重減輕才就醫，往往已屬較晚期，這名患者反而因腫瘤出血而提早發現。
謝義山說，亞洲人若因酒精代謝相關基因缺陷，喝酒容易臉紅，代表酒精代謝能力較差，罹患食道癌風險也較高；若再加上抽菸、飲酒及嚼檳榔，更屬高危險族群。長期胃食道逆流也是重要危險因子，胃酸反覆刺激食道黏膜造成慢性發炎，可能增加癌變機率。
胃食道逆流常見火燒心、胸口灼熱、胃酸逆流、睡覺被胃酸嗆醒，也可能出現喉嚨異物感、慢性咳嗽或聲音沙啞。謝義山提醒，若症狀反覆發作，不應只靠藥物緩解，應接受胃鏡檢查評估食道病變。
治療方面，早期食道癌若侷限黏膜層，可透過內視鏡切除；侵犯較深但未轉移則以手術為主；局部晚期通常先接受同步放射線及化學治療再手術，若已遠端轉移，則以化療、標靶或免疫治療為主。
謝義山提醒，預防食道癌應戒除菸、酒及檳榔，並控制胃食道逆流。尤其喝酒容易臉紅、有長期胃食道逆流或同時抽菸、飲酒者，建議每1至2年接受胃鏡檢查，提高早期發現及治療機會。
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