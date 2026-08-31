碳費撥2億助公正轉型 國發會審查跨部會計畫

環境部今天表示，今年溫室氣體管理基金特別編列新台幣2億元專款挹注公正轉型，攜手主辦機關國發會推動5大重點計畫，協助受衝擊勞工、產業及弱勢群體穩定邁向淨零。

環境部今年5月徵收首筆碳費達49.7億元，已納入「溫室氣體管理基金」，專供執行溫室氣體減量及氣候變遷調適之用。環境部今天表示，為達成國家減碳目標並落實「不遺落任何人」的淨零願景，今年溫管基金特別編列2億元專款挹注公正轉型。

根據「氣候變遷因應法」，國發會為公正轉型主辦機關；為有效整合跨部會資源，已於今年8月10日正式發布「淨零公正轉型計畫申請及管考作業要點」，開放行政院所屬中央二級機關提出申請。

計畫執行範圍涵蓋5大重點，包含勞工轉職與綠領人才培育；協助高碳排企業、中小微企業及農業推動低碳轉型與減碳增匯；提供處境不利群體與原住民族權益保障等支持措施；結合區域振興以強化社會溝通與公民參與；推動轉型治理機制與指標建構。

環境部說明，申請機關應彙整研提年度計畫，並於計畫執行年度前1年的3月至6月間內向國發會提出申請，逾期不予受理；但敘明理由且經國發會同意者，得延至淨零公正轉型計畫審查會議召開前遞交申請文件。

「淨零公正轉型計畫審查會」由國發會組成，並於7月至9月期間審查申請機關所提年度計畫；必要時得邀請申請機關與相關單位列席說明，由審查會依計畫是否契合轉型目標、社會參與度及效益影響等基準進行評核。

環境部表示，淨零轉型更是社會公平的展現，期盼透過溫管基金的實質挹注與國發會的統合管考，引導各部會積極投入，協助受影響的勞工、產業、地區與群體穩定轉型。