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禁廚餘養豬倒數4個月 環境部籲：學校應積極源頭減量及惜食

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國中小學今天開學，環境部呼籲各級學校與教育單位應及早調整營養午餐菜單配置，積極落實源頭減量及惜食環境教育，以減輕新學期後的廚餘清運處理負擔。圖／聯合報系資料照
國中小學今天開學，環境部呼籲各級學校與教育單位應及早調整營養午餐菜單配置，積極落實源頭減量及惜食環境教育，以減輕新學期後的廚餘清運處理負擔。圖／聯合報系資料照

國中小學今開學，環境部提醒，目前學校集中供餐產生的廚餘於今年尚可用於養豬，但自2027年起，校園廚餘將全面禁止養豬，呼籲各級學校與教育單位應及早調整營養午餐菜單配置，積極落實源頭減量及惜食環境教育，以減輕新學期後的廚餘清運處理負擔。

為從源頭減輕後續去化壓力，並協助學校廚餘清理問題，環境部今年3月6日函教育部國民及學前教育署「校園廚餘管理及處理原則」，提供學校源頭減量管理的具體作法，包含菜單設計及用餐時間調整、剩食捐贈或學生帶回、廚餘瀝水等。並提供廚餘去化清運評估，原則由環保單位協助清除與媒合去化，教育單位配合環保單位的分類與排出。

環境部表示，依據全國校園廚餘清運現況調查，廚餘清運模式主要分為3大類，分別為全數由清潔隊收運，或全數由團膳業者清運，以及混合模式（部分清潔隊、部分團膳業者）。在廚餘清運經費支應主要分為3類來源，分別為縣市政府編列預算，或廚餘清運費用內含於營養午餐餐費，以及隨水費徵收或免費。

環境部呼籲，地方政府依地方特性因地制宜擬定學校廚餘清運計畫，應確保營養午餐費用與廚餘處理費用脫鉤，避免影響營養午餐品質。學校產生的廚餘屬一般廢棄物，環保單位應依據轄內廚餘處理設施條件與量能，優先透過清潔隊清運至轄內廚餘處理設施，或協助媒合廚餘去化，協助學校廚餘清運處理。

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