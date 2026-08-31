反對毒害海洋粉飾政策失能 環團扛3.2萬連署名單為白海豚請命

由5個團體發起「搶救白海豚」連署，上午帶著3.2萬人的連署名單到行政院為白海豚請命，抗議政府為解決全台營建廢土之亂，犧牲台灣西海岸最珍貴的瀕危白海豚，要求台中港南填方區填海工程立刻停工、補做環評，禁止廢土填入白海豚重要棲息環境。

台中港南填方區填海造陸工程預計從9月起，改以中部5縣市營建剩餘土石方及焚化爐底渣填海，引發環保團體強烈抗議與憂慮。

立法委員陳昭姿表示，台中港務分公司日前釋出的台中港南填方區工程進度圖，顯示沉箱工程不斷往前推進，已放置29個沉箱，另有10個沉箱已經定位，已在3月就要求此規避環評的爭議工程停工，結果港務公司擅自於5月復工，藐視國會，現在又大舉推進工程進度，不斷破壞瀕危白海豚的台中港熱區棲地範圍，改用廢土填海應補做環評。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，台中港南填方區爭議至今仍有太多問題沒有說清楚，呈現出資訊不公開、計畫沒審查、工程沒監督、破壞沒人管的「四大皆空」。今公開邀請行政院長卓榮泰出席11月的國際白海豚保育研討會，屆時將有國際自然保護聯盟（IUCN）鯨豚專家及其他國際專家來台，請卓院長親自在現場，告訴國際台中港擴建不會傷害白海豚及其棲地。

台灣媽祖魚保育聯盟秘書長陳秉亨指出，香港白海豚面對填海工程干擾時會退避10至20公里，過去20年間數量已銳減8成。但香港白海豚尚有珠江口海域作為退路，台灣白海豚卻無路可退，行政院應展開積極的白海豚保育行動，唯有在確認白海豚族群止跌回升後，才得以核准任何新的開發案。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，整個台中港（含中油二接四期擴建、台電五接）規畫要用1400萬方廢土和105萬方再生粒料填海，將有高達760公頃海域將永久消失，約占台中港外港面積24%，白海豚將失去超過2成的關鍵棲地，僅剩47隻白海豚恐將加速滅絕。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，今3.2萬有良知的公民一起連署，這無關乎他們支持哪個政黨，再次呼籲行政院必須要求交通部立即停工、補做環評，也呼籲更多有良知的公民與學者，一起加入連署與發聲，守護白海豚最後的家。

荒野保護協會副理事長陳憲政表示，今年6月交通部的說明資料顯示，本案以長達6.7公里的虛線將垂直於海岸的北防波堤，與工業專區II的陸域右緣連接，標示為「既有防波堤堤線以內」，藉此繼續規避環評，實則二者之間為開放水域，而且是台灣白海豚經常出沒的熱點，根本不符「在既有港區防波堤範圍內者」免辦環評的要件。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，年初營建剩餘土石方流向管理的加嚴，引發營建業者土方沒有足夠合法去處的恐慌，政院相關部會為了協助營建業者渡過這段法規調適期，除了於北中南港區規畫填海造陸外，也與各地方政府協力提供許多暫置場所，因此根本沒有急到須不顧一切藐視環評、規避環評。

議題網紅常行深表示，靠環境保育起家的民進黨這樣亂搞，但卻沒有國民黨的民意代表站出來發聲，非常難過。

記者會最後，行政院交通環境資源處參議耿蕙玲代表出面接受陳情，但無進一步回應。