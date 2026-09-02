「大」有來頭！吊車大王胡漢龑開箱高粱酒大王「5.1L傳家聚金龍」

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「5.1L傳家聚金龍」以巨大瓶身、金色外觀與立體雙龍工藝，呈現醒目的收藏氣勢。 圖／江健泰 攝影

從十五歲半孤身開吊車，到勇砸十二億買進重型機具，闖出今日的「吊車王國」，竹北吊車大王胡漢龑的人生，就像他最愛說的「要狠得下心」，大器、果斷又敢於突破。這回他受邀開箱「5.1L傳家聚金龍」，巨大瓶身搭配立體鍍金雙龍，讓見慣千噸級吊車的胡董也忍不住直呼：「這隻真的有份量，擺出來就是霸氣！」

胡漢龑的招牌客家花布穿搭，總能讓人隔著數百公尺一眼認出；「5.1L傳家聚金龍」同樣走出獨樹一格的收藏路線。瓶身放大經典「雙龍」意象，搭配對稱立體雕刻，從正面、背面到兩側，都能看見龍身盤旋的細膩層次，無論放在宴會廳、辦公室或家中收藏，都有傳家聚財意象。

「5.1L傳家聚金龍」與「5.1L傳家聚寶龍」展示同框，呈現胡漢龑熱衷於收藏金門高粱酒。 圖／江健泰 攝影

最讓胡漢龑印象深刻的，正是這款酒「大」得不只看得見，拿在手上更有十足分量。容量達5.1公升，採用窯爐高溫燒製的手工玻璃瓶身，更是烈酒市場上最大容量的鍍金瓶，把金門高粱酒推向全新尺度。

胡漢龑談起創業歷程，身旁陳列「5.1L傳家聚金龍」，金色瓶身格外搶眼。 圖／江健泰 攝影

瓶身工藝也不馬虎，金色部分採真空電鍍，再經高溫烘烤上色，立體雙龍則由擁有三十年經驗的老師傅精心打造。對於長年駕馭大型機具、講究力道與精準度的胡漢龑而言，這種「大中有細」的設計格外對味。他形容，大型吊裝工程看似靠力量，真正決定成敗的卻是每個角度與細節；這款酒也是如此，第一眼看見的是霸氣，走近後才發現瓶身處處都是工藝。

胡漢龑與「5.1L傳家聚金龍」合影，展現大型酒款作為陳列、贈禮與收藏焦點的視覺效果。 圖／江健泰 攝影

「龍就是要有氣勢，金色也很符合我一路打拚的感覺。」胡漢龑笑說，自己年輕時一個人開吊車，沒有助手，爬上爬下全靠自己，到了深夜更常因孤單與辛苦掉眼淚；如今看到金龍昂首盤踞在巨大瓶身上，彷彿也看見一個人從低處起步、逐步向上翻轉的歷程。

吊車大王胡漢龑與「5.1L傳家聚金龍」合影，鮮明花布造型與金色瓶身相互映襯。 圖／江健泰 攝影

「5.1L傳家聚金龍」不只瓶身吸睛，內裝酒體更灌裝獲得超過20面世界烈酒大賽金牌肯定的冠軍級酒體，酒液清澈透亮，開瓶即綻放高粱穀香、熟果香與淡雅麴香，層次細緻而飽滿，展現金獎酒體的成熟底蘊與經典品質。而高粱酒本身具備「瓶中陳化」特性，5.1公升大容量瓶裝內含更多高粱酒微量元素，使酒體陳化特性更快速且穩定，並隨著時間持續醞釀出更加豐富、深邃的風味表現，在歲月流轉中持續展現更迷人細緻的酒韻。從酒體、容量到外觀工藝，極致展現「大器藏金」的收藏定位。

整組酒款另搭配實木展示底座，讓巨大瓶身能穩定陳列，也進一步襯托立體金龍的光澤與層次。無論作為企業贈禮、重要節慶賀禮、開幕誌慶，或收藏於招待所及私人酒窖，都能在第一時間成為全場焦點。

胡漢龑手持「5.1L傳家聚金龍」，親自感受巨型瓶身的分量與細節。 圖／江健泰 攝影

胡漢龑回憶，自己曾帶著二億多元赴德國採購吊車，為了承接大型面板廠設備搬運工程，最後不顧父親反對，一口氣買下約十二億元機具。返台後雖被父親痛罵，他仍承諾兩年內賺回成本，結果不到半年便達標，隔年更創造逾二十七億元收益。

從十五歲半孤身開吊車起步，胡漢龑一路闖出事業版圖，面對大型機具仍展現招牌自信。 圖／江健泰 攝影

也因走過這段經歷，胡漢龑格外欣賞敢於突破規格、又具有長久價值的產品。他認為，真正值得收藏的物件不能只是「大」，還得有故事、有品質，也要經得起時間檢驗；「5.1L傳家聚金龍」將冠軍級酒體與鍍金雙龍工藝結合，正好呼應他從「一個人深夜孤單」走向金色人生的創業歷程。

胡漢龑也給想要成功的年輕人建議：「做事不要好高騖遠，但決定了就要全力以赴。」就像他一路從一台吊車、到坐擁如今的金色人生，真正的大器，從來不是一開始就擁有，而是一步步拚出來。「5.1L傳家聚金龍」以金色雙龍承載經典酒體，也為每一段拚搏有成的人生，留下值得收藏的重量。

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