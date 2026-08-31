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漁民群聚校門口抗議 海大：兼顧科學實證與漁民福祉促成共好

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆上百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，舉白布條、喊口號抗議海大剝奪漁民權益，海大副校長李明安（中）代表校方收下陳情書。記者邱瑞杰／攝影
基隆上百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，舉白布條、喊口號抗議海大剝奪漁民權益，海大副校長李明安（中）代表校方收下陳情書。記者邱瑞杰／攝影

基隆上百名漁民今早聚集國立台灣海洋大學校門口抗議，海大表示，學校長期深耕基隆，與鄉親情誼深厚，充分理解大家珍惜勞動尊嚴的心情，為求文字更具溫度與包容性，將請「四接」研究團隊再行溝通，並通盤檢視評估意見。

基隆區漁會理事長簡建輝、總幹事林文欽號召漁民，在海大校門口舉白布條、喊口號，抗議海大研究團隊「四接」工程對漁業經濟影響評估報告，排除漁民提出的漁獲量數據，並指漁獲量是０。強調漁民要的是政府補償、賠償漁獲損失，不是來「救濟」漁民。

海大表示，始終感念基隆「討海人」長期出海作業的辛勤付出，與對地方經濟的重大貢獻，特別由副校長李明安出面接下陳情書，並表達深切關懷。

海大說，非常理解漁民辛勞與生計焦慮，關於「漁業救濟」字眼，是依循現行港區法規名詞，並非研究團隊刻意貶低或打壓漁民。為求文字更具溫度與包容性，校方將請研究團隊再行溝通並通盤檢視報告內容。

校方指出，學術研究秉持客觀公正與科學精神，專業評估需要兼顧嚴謹的統計檢驗標準，以及地方第一線的真實漁撈經驗。受託報告主要提供客觀科學影響分析，海大無權決定後續實質補償事宜，相關補償方案純屬開發單位與主管機關之法定權責。

對於漁民團體陳述的各項關切與疑慮，海大表示，將如實轉交受託計畫團隊，審慎研議與比對分析，同時期盼持續廣納各方實證資料，讓相關評估更周延地反映在地現況。

海大強調，身為在地高等學府，維護海洋生態永續與促進在地繁榮始終是學校最關心的方向。海大將持續扮演客觀專業的溝通橋樑，把鄉親的心聲與訴求忠實轉交主管機關與開發單位，期盼在兼顧科學實證與漁民福祉的前提下，攜手促成良性交流與地方共好。

基隆上百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，舉白布條、喊口號抗議海大剝奪漁民權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆上百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，舉白布條、喊口號抗議海大剝奪漁民權益。記者邱瑞杰／攝影

基隆上百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，舉白布條、喊口號抗議海大剝奪漁民權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆上百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，舉白布條、喊口號抗議海大剝奪漁民權益。記者邱瑞杰／攝影

基隆上百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，舉白布條、喊口號抗議海大剝奪漁民權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆上百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，舉白布條、喊口號抗議海大剝奪漁民權益。記者邱瑞杰／攝影

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