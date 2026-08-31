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PIF領袖會議帛琉登場 新光13人醫療團「雙站救援」 台灣醫療外交20年

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
太平洋島國論壇（PIF）領袖會議於8月30日在帛琉舉行，新光醫院院長侯勝茂率13人醫療團隊駐點支援，建立會場急救與帛琉國家醫院備援「雙站」機制。圖／新光醫院提供
太平洋島國論壇（PIF）領袖會議於8月30日在帛琉舉行，新光醫院院長侯勝茂率13人醫療團隊駐點支援，建立會場急救與帛琉國家醫院備援「雙站」機制。圖／新光醫院提供

第55屆太平洋島國論壇PIF）領袖會議30日在帛琉登場，各國領袖與代表齊聚。為守護大型國際會議醫療安全，新光醫院院長侯勝茂親率13人專業醫療團赴帛琉駐點，建立「會場急救、帛琉國家醫院備援」雙站機制，並捐贈大型活動及緊急醫療器材。

新光醫院表示，2007年投入帛琉醫療合作，至今累計服務超過6000人次，近20年的台帛醫療合作，逐步走向長期扎根。

今年的PIF領袖會議在帛琉舉行，新光醫療團隊專業涵蓋急診、內外科、護理及感染管制等領域，除了在會議期間提供醫療待命，也支援臨床診療及手術，並透過會場與帛琉國家醫院兩地部署，強化大型國際活動發生突發醫療事件時的應變能力。

新光醫院也與帛琉衛生部、當地醫療機構及帛琉紅十字會等單位召開多場合作會議，針對醫療器材管理、基層醫療及未來轉診合作交換意見，希望不只是「派醫師去支援」，而是進一步建立能夠長期運作、符合當地需求的醫療合作模式。

活動期間並舉行「台灣－帛琉醫療器材捐贈儀式」，由兼任衛生事務主管的帛琉副總統歐宜樓、外交部長林佳龍、駐帛琉大使陳剛毅及侯勝茂等人共同出席。新光醫院捐贈大型活動及緊急醫療器材，協助帛琉提升大型活動與突發事件的緊急醫療量能。

新光醫院董事長吳東進長年推動台帛醫療外交，自2007年展開帛琉國際醫療合作計畫，近20年來陸續建立急重症轉診、醫護人才培訓、專科醫療及公共衛生合作機制，累計服務超過6000人次，成為台灣在太平洋地區重要的醫療合作夥伴。

2019年，為肯定新光醫院長期投入帛琉醫療，帛琉國會參眾兩院聯席會議通過決議，由時任總統雷蒙傑索授予新光醫院董事長吳東進「帛琉共和國榮譽公民」殊榮。吳東進當時承諾，「新光對帛琉的健康守護，沒有終點」，凸顯雙方醫療合作已超越單純醫療援助。

2022年，台帛醫療合作進一步跨入智慧醫療，新光醫院出資在帛琉國家醫院建置「遠距醫療中心」，導入遠距看診系統、智慧五官鏡等高解析設備，由時任副總統賴清德與帛琉總統惠恕仁共同見證揭牌，希望藉由科技突破島國地理限制，讓當地患者也能取得台灣醫療專業協助。

新光醫院院長侯勝茂侯勝茂表示，第55屆PIF期間，外交部也舉辦「榮邦計畫特展」，呈現台灣20年來在帛琉農業、數位、醫療及公共衛生等合作成果。從病人轉診、人才培訓、遠距醫療，到今年醫療團駐點支援，台帛醫療合作已從「救急」走向「扎根」，讓更多太平洋島國看見台灣醫療外交的實質成果與價值。

2022年11月，時任副總統賴清德（中）、帛琉總統惠恕仁（右）與新光醫院董事長吳東進（左）於訪帛期間合影，三人共同見證由新光醫院建置之帛琉國家醫院「遠距醫療中心」揭牌啟用。圖／新光醫院提供
2022年11月，時任副總統賴清德（中）、帛琉總統惠恕仁（右）與新光醫院董事長吳東進（左）於訪帛期間合影，三人共同見證由新光醫院建置之帛琉國家醫院「遠距醫療中心」揭牌啟用。圖／新光醫院提供

帛琉 太平洋島國論壇 PIF 台灣

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