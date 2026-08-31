基隆漁民槓上海大學者 校門口拉布條抗議四接評估報告侵害漁民權益

基隆上百名漁民今早聚集國立台灣海洋大學校門口，舉白布條、喊口號抗議海大，提出「四接」工程對漁業經濟影響評估報告，排除漁民提出的漁獲量數據，並指漁獲量是０。漁民強調要的是政府補償、賠償漁民損失的漁獲量，而不是「救濟」漁民。

海大校門口聚集抗議人潮，引發往人車注目，師生也多感詫異，警方嚴陣以待。在基隆區漁會理事長簡建輝、總幹事陳文欽和海上拚搏的漁民抗議聲中，海大副校長李明安代表校方出面，收下漁民列出四大質疑的「陳情書」，並表示將會由權責單位做出回應，漁民抗議行動才落幕。

基隆漁民提出的四大質疑，分別為：

1.漁業法規定漁業權補償基準，平均淨收益以漁業權人提證為原則，如無法提證，參考漁業年報。漁民已經提證資料，每一筆都公文提報，題證資料時也告知，每一筆資料都可以行文市府核實，海大研究團隊為何執意使用漁業年報？

2.研究團隊認定漁民的資料不可信，請說明具體量化或質化標準為何？

3.為什麼有提證資料連看都不看，請提出不看資料的原因？

4.是補償、賠償，為何是救濟？漁民不需要救濟。

基隆區漁會今天號召漁民前往海大校門口，拉開「心酸誰人知」白布條，抗議海大團隊剝奪漁民的權益。眾人表達訴求後，陳文欽帶頭大喊「海大，出來」，李明安不久後現身，走上做為講台的小貨車車斗，收下漁民的陳情書，表示會由權責單位回應，漁民才壓抑心中怒火散去。

基隆上百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，舉白布條、喊口號抗議海大剝奪漁民權益。記者邱瑞杰／攝影

基隆上百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，舉白布條、喊口號抗議海大剝奪漁民權益，海大副校長李明安（中）代表校方收下陳情書。記者邱瑞杰／攝影