2熱帶低壓生成 氣象署：今明西南風增強、中南部花東防豪大雨

台灣南側有一大片低壓帶，中央氣象署預報員趙竑上午指出，目前有兩個熱帶性低氣壓TD20及TD27，TD20是原沙德爾颱風，現在雷州半島、海南島一帶，未來將朝台灣西南方外海移動，過程中持續減弱，抵達台灣附近再增強為颱風機率低，但9月2、3日對台灣造成影響。今起到周三受低氣壓及西南風影響，各地容易有雨，中南部及花東要留意豪大雨，尤其明天中南部及花東整天有豪雨機率。

趙竑表示，台灣東方外海大低壓區TD27上午生成，未來往琉球南方海面移動，對台灣沒有直接影響。熱帶性低氣壓TD20未來將朝台灣西南方外海移動，過程中可能逐漸減弱，抵達台灣附近後持續削弱，發展為颱風的機率偏低。如果未來變成颱風，靠近颱風過程中也會逐漸減弱；如果減弱速度較慢，氣象署最快9月1日晚上可能發布海警，但機率稍微低一點。

趙竑指出，目前台灣東側有低壓、西側也有大低壓區，西南風偏強，台灣南方水氣較多，目前南部及花東地區都有斷斷續續的陣雨、雷雨。明天低壓逐漸轉為東北、西南走向，西南風將更加明顯，南部降雨也會進一步增加。

未來降雨趨勢，趙竑說，今明兩天受低氣壓加上西南風影響，今天嘉義以南、台東豪雨或大雨，其他地區午後大雷雨；周二雨區擴大，包括中南部及花東有豪雨或大雨，其他地區較大雨勢。周三則受TD20外圍環流及西南風影響，南部、花東局部大雨，其他山區午後大雨。

趙竑指出，周四受低壓帶影響，西半部及宜蘭仍有局部大雨，其他地區午後雷雨。周五到周日受低壓帶加上東北風，北部、宜蘭陣雨並有較大雨勢，其他地區午後雷雨。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供