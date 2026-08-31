抽血備管從83秒砍到8秒！北醫附醫「智能備管」上線 3個月省下520小時

抽血檢測已成為就醫的基礎流程，「抽一管血」隱藏了護理師大量繁瑣工作，從核對醫囑、確認檢驗項目、挑選正確試管，到逐管貼上病人條碼，每個環節都不能出錯。台北醫學大學附設醫院今年5月全面導入「檢體智能備管系統」，成為全國首家將智能備管系統擴及全院護理單位的醫院。

北醫附醫院長施俊明表示，「檢體智能備管系統」實測顯示，準備3支試管從原本平均83秒縮短至8秒，作業時間大減90.4%，3個月更省下逾520小時護理工時。面對護理人力吃緊，如何簡化重複性行政與例行工作，已成醫院智慧化重要課題。

今年5月起，北醫附醫於一般病房建置檢體智能備管系統，將陸續擴大到加護病房、急診及洗腎室，目前全院18個護理單位共設置21台備管機。施俊明表示，智慧醫療不只是把新科技搬進醫院，真正關鍵在於能否回應第一線需求、解決臨床痛點。透過科技分擔護理人員大量重複性工作，省下來的時間才能真正回到病人身上，轉化為更有價值的臨床照護。

過去護理師為病人抽血前，必須掃描病人手圈及試管條碼，包括依醫囑逐一確認檢驗項目、時間、試管種類與數量，再人工備管及貼上病人條碼。工作看似簡單，卻高度重複，而且不能出錯。一旦試管選錯或條碼貼附不正確，不僅可能遭退件，病人甚至必須重新抽血。

北醫附醫護理部主任林淑娟表示，抽血流程看似簡單，實際上不僅耗時，而且「容錯率為零」。一旦選錯試管，或條碼貼附位置不精準，都可能造成檢驗儀器無法辨識、檢體遭退件，最麻煩的是病人可能因此必須「再挨一針」。

林淑娟指出，智能備管系統上線後，護理師只需在護理站點選醫囑，或掃描檢驗單條碼，系統便會自動判斷需要的試管種類，完成出管及貼標，省去人工判斷、找管及逐管貼標等步驟。系統導入約3個月，一般病房使用率已達95.6%，截至8月共完成2萬4965支試管備管。

現場實測發現，過去準備3支試管平均需要1分23秒，如以2萬4965支估算，人工備管約需575.6小時。導入系統後，3支試管僅需8秒，總作業時間降至55.5小時，相當於省下520.1小時，縮短90.4%。林淑娟強調，透過自動化與資訊系統串連，全面升級傳統人工報到、備管與送檢，大幅縮短等候時間、減少人工核對並降低人為疏失，錯誤率幾乎歸零。