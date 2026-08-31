倒數計時！3、4月發票千萬大獎還有13張大獎未兌領

財政部賦稅署統計，今年3、4月期統一發票開放兌獎至今，仍有5張千萬特別獎的得主尚未兌領，特獎200萬元也有4張未兌領，以及4張100萬元雲端發票專屬獎尚未兌領，提醒民眾檢視手中的發票，趕緊兌獎「落袋為安」，免得與大獎擦身而過。

今年3、4月期統一發票特別獎中獎號碼為19531471，特獎獎號為85941329，頭獎獎號07225810、20231230、83518781。領獎期間自6月6日至9月7日止。

財政部賦稅署統計，5張未兌領的1000萬元獎項分別是在台北市信義區的蘋果專賣店，花200元購買應用程式；桃園市桃園區桃鶯路263號1樓的三媽臭臭鍋，消費金額230元；桃園市大園區和平西路 1段272、276號1樓的7-ELEVEN，購買飲品45元；台中市大雅區科雅路19號的Family Mart，花21元購買飲料；台中市南屯區惠文路499號的Family Mart，購物消費39元。

至於4張未兌領的200萬元獎項則為台北市林森北路 263之4號、263之5號1樓的樂法，購買飲品等共計201元；台中市后里區四村路48號的Family Mart，花23元購買食品；台南市中西區民族路2段331、333號的7-ELEVEN，購買食品金額59元；台南市東區林森路1段341號的台南市農會超市，消費700元購買食品等。