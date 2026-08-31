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5個千萬幸運兒在哪？ 3至4月期統一發票領獎倒數
今年3至4月期統一發票領獎期限至9月7日止，據統計，截至目前為止，1,000萬元特別獎還有5張尚未兌領，200萬元特獎也有4張未領，就連雲端發票專屬100萬獎則有4張未領。
今年3至4月期統一發票中獎號碼已於今年5月25日開獎，1,000萬元特別獎中獎號碼為「19531471」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「85941329」。
3至4月期統一發票1,000萬元特別獎還有5張未領，包括蘋果商店（Apple Distribution International Limited）開出的200元App發票、桃園市桃園區桃鶯路263號三媽臭臭鍋開出的230元用餐發票、桃園市大園區和平西路一段7-ELEVEN統一超商開出的45元飲品發票、臺中市大雅區科雅路全家便利商店開出的21元飲品發票、臺中市南屯區惠文路全家便利商店開出的39元物品發票。
3至4月期統一發票200萬元特獎也有4張尚未兌領，包括臺北市中山區林森北路樂法飲料店開出的201元飲品發票、臺中市后里區四村路全家便利商店開出的23元食品發票、臺南市中西區民族路二段7-ELEVEN統一超商開出的59元食品發票、臺南市東區林森路一段台南市農會超市開出的700元食品發票。
另外，3至4月雲端發票專屬100萬獎則有4張未領，包括蘋果商店（Apple Distribution International Limited）開出的533元App發票、蝦皮購物179元發票、遠傳電信開出的1,233元電信費發票、臺南市東區北門路二段7-ELEVEN統一超商開出的55元飲品發票。
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