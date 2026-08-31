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放屁飄出2臭味達危險級！醫生：可能出血壞死 3招改善腸道發炎

香港01／ 撰文：田中貴
屁味屬於臭雞蛋味，化表肉吃太多或胃酸不足導致蛋白質未消化就進入腸道腐敗。示意圖／ingimage
屁味屬於臭雞蛋味，化表肉吃太多或胃酸不足導致蛋白質未消化就進入腸道腐敗。示意圖／ingimage

每個人都會放屁，但屁味異常臭，有機會是腸道發炎警訊。台灣1名醫生表示，民眾在生活中，可以用嗅覺來自我檢測屁味，一旦出現臭雞蛋味，代表吃得太多肉或胃酸不足，導致蛋白質未消化就進入腸道腐敗，腸道處於慢性發炎的風險中，需要補充消化酵素或檢測胃酸功能，若是腐肉腥臭味，可能是嚴重菌相失衡、出血或壞死，盡快求醫接受檢查，醫生同時傳授3招改善腸道發炎。

吃菜吃肉屁味不同

歐瀚文醫師在其facebook專頁表示，飲食結構和腸道菌叢的代謝產物有絕對的關係，吃肉和吃菜所產生的屁味不同，一旦多吃菜，攝取大量纖維，益生菌分解時，產生大量二氧化碳和氫氣，放屁時氣體量大和壓力高，所以聲音響亮，除非吃了大量花椰菜等含硫蔬菜，否則通常沒有異味；至於吃得多肉，肉類蛋白質含硫，如果分解不全，細菌會代謝出硫化氫和糞臭素，放屁時氣體量少，無聲無息，一出來就是濃烈的「臭雞蛋味」，代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物。

屁味共分為4個等級

任何人可以用嗅覺來自我檢測屁味，以了解自身健康，屁味分為4個等級：

1. 無味風（空氣型）

診斷： 吃太快吞入空氣

處方： 請細嚼慢嚥，並非菌的問題，反而是習慣問題

2. 微酸發酵味（澱粉型）

診斷： 糖分或碳水吃太多，腸道菌過度發酵

處方： 減少甜食與精緻澱粉

3. 臭雞蛋味（蛋白質腐敗型）

診斷： 肉吃太多或胃酸不足導致蛋白質未消化就進入腸道腐敗

處方： 需要補充消化酵素或檢測胃酸功能

4. 腐肉腥臭味（病理型）

診斷： 帶有魚腥或死老鼠味，暗示嚴重菌相失衡、出血或壞死

處方： 請務必就醫檢查

3招改善腸道發炎

歐醫生表示，若發現自己經常處於臭雞蛋味的狀態，除了尷尬之外，也代表腸道處於慢性發炎的風險中，微量硫化氫有保護作用，但濃度過高會損害腸道黏膜，導致腸漏症，有3個方法可以改善相關情況︰

1. 檢視肉菜比例

別只吃肉，纖維能吸附毒素，並加速排出，減少腐敗時間。

2. 提升消化力

臭屁常是因為難以消化肉類，適度補充鹽酸甜菜鹼 (Betaine HCl) 或蛋白酶，從源頭減少腐敗。

3. 避開過敏原與精製糖

適時避開精製糖與慢性食物過敏原，常見例如麩質和乳製品，能降低腸道發炎，讓菌叢恢復平衡。

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文章授權轉載自《香港01》

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