9月新制上路！高血脂用藥放寬、兒童塗氟擴大、試管補助加5萬

衛福部今公布9月新制，健保署針對高血脂患者放寬健保降血脂藥物給付規定， 預估第1至第5年新增使用人數為99.8萬人至111.7萬人，新增年度藥費約21.60億元至24.07億元；為照顧兒童口腔健康，衛福部口腔健康司將兒童塗氟補助放寬為零歲至進入國小當年度的8月31日止，新增12.8萬名兒童受益，部分年滿6歲但尚未進入國小的兒童也能獲得補助。

健保署表示，放寬高血脂藥品用藥給付條件，為依「2025 台灣血脂管理路徑共識」修訂藥品給付規定以接軌臨床治療指引。預估第1至第5年新增使用人數為99.8萬人至111.7萬人，新增年度藥費約21.60億元至24.07億元，人年藥費約985.5元至5694元，財務衝擊約2.78億元至4.01億元。

健保署公告藥品新增給付項目，包括暫予支付含iptacopan成分藥品「Fabhalta 200mg hard capsules」（服易達）及給付規定，其用於治療陣發性夜間血紅素尿症（PNH）的成人病人，該藥品為口服藥品，具臨床方便性，且可提供第二線PNH病人多一種治療選擇，預估治療人數第1年至第5年約18人至28人，預估藥費約1.43億元至2.23億元，人年藥費約795萬元，財務約節省0.21億元至0.33億元。

另一款藥物為暫予支付含maralixibat chloride成分藥品「Livmarli oral solution」（邁芮倍）及藥品給付規定。受益對象文1歲以上進行性家族性肝內膽汁滯留症（PFIC）及阿拉吉歐症候群（ALGS）病人嚴重搔癢族群。該藥物對嚴重搔癢症狀病人，現行治療藥物效果有限，本藥品雖可以改善病程進展藥物，但非直接治療疾病，有較佳止癢效果，預期可改善病人生活品質。

健保署表示，該藥物放寬後，預估兩周應症第1年至第5年新增使用人數約8人至5人，PFIC人年藥費約2254萬元，ALGS人年藥費約751萬元，預估年度藥費約1.04億元至0.66億元。

衛福部口腔司表示，經統計，5歲兒童乳牙齲齒盛行率由107年65.4%下降至113年46.3%；我國12歲學童恆齒齲齒經驗指數，由89年的3.31顆，下降至109年2.01顆。考量因學制年齡計算差異，部分已年滿 6 歲尚未進入國小兒童，於幼兒園期間無法適用現行「兒童牙齒塗氟保健服務」補助，自9月1日起，將一般兒童補助年齡上限放寬。

相關補助為進入國小前的一般兒童，每半年補助一次；未滿12歲低收入戶、身心障礙、原住民族地區、偏遠及離島地區等弱勢兒童，每3個月補助一次。由牙醫師專業塗氟服務、一般性口腔檢查、口腔保健衛教指導：使用適量氟化物、定期口腔檢查、正確潔牙、健康飲食及其他指導。

至於，國健署擴大加碼試管嬰兒補助，受術妻未滿40歲者，每胎第2、3次療程，由現行最高補助10萬提高至15萬元；受術妻40歲至未滿45歲者，每胎第2、3次療程由現行最高補助8萬提高至13萬元。經統計，每年約2萬人次申請並獲得試管嬰兒補助，新制預估近5000人次可獲得更高額度補助。