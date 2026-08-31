沙德爾颱風最快今晚復活 賈新興：科羅旺、杜鵑颱風這幾天可能生成

南部雨還要下多久？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，最近仍受低壓帶影響，台灣天氣不穩定，南部主要明顯降雨至9月3日。9月6日至9日受低壓帶偏北風，新竹以北及宜蘭，早晚稍涼，全台大致轉為午後零星短暫雨

台灣仍處大低壓帶範圍，台灣附近的菲律賓東邊及南海附近低壓雲系，其中兩個系統可能發展，包括TD20及94W。賈新興指出，原本登陸中國大陸的沙德爾颱風，已減弱為低壓，往南移動到海南島附近，又升級成熱帶性低氣壓TD20，24小時後有增強為颱風的趨勢，最快今晚升級成颱風，可能繼續叫沙德爾。

賈新興說，美軍預估94W今晚至明天亦有發展為颱風的趨勢，預估3日至4日菲律賓東方外海有熱帶系統增強為颱風的機率，若成颱則分別將成為科羅旺及杜鵑颱風。至於9月6日到10日，菲律賓東方到琉球附近熱帶系統也可能成颱，有可能影響琉球，要去日本的民眾需注意。

最近天氣，賈新興表示，9月1日新竹以南及基宜花東有局部陣雨，午後北北桃轉有雨。2日彰化以南、竹苗以南山區及宜花東有局部短暫雨，午後桃園亦轉有局部短暫雨。3日各地有局部陣雨。4日高屏、新竹以北及宜花有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。5日嘉義以北及宜花有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興說，6日至9日受低壓帶偏北風，新竹以北及宜蘭，早晚稍涼。其中6日新竹至彰化及高屏有局部短暫陣雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雨。 7日台中以南及花東有零星短暫雨，午後南投以南山區、高屏及花東有局部短暫陣雨。8日至９日午後南投以南山區、高屏及花東山區有零星短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。