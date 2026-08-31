「咕咕嘎嘎」到底是什麼？青少年社工看不懂崩潰：Z世代也有代溝了

網路流行語更新速度愈來愈快，就連被視為「網路原住民」的Z世代，也開始感受到世代差距。一名從事青少年社工的網友近日在Threads發文求救，表示自己近期頻繁看到「咕咕嘎嘎」一詞，卻怎麼看都看不懂，忍不住崩潰直呼：「Z世代也要開始跟年輕人有世代差距了嗎？」

原PO在Threads發文表示，「青少年社工想問，咕咕嘎嘎到底是什麼啦！」她透露，近期已經看過這個詞好幾次，卻始終無法理解意思，相較之下，另一個年輕族群常用的流行語「67」還比較容易懂，唯獨看到「咕咕嘎嘎」時滿頭問號，讓她開始懷疑自己是不是已經跟不上最新網路潮流。

貼文曝光後，不少網友紛紛跳出來解惑。有人解釋，「咕咕嘎嘎」帶有一種假裝自己是嬰兒、撒嬌或裝傻的意味，有時也可用來表達「我只是一個無能為力的寶寶」般的擺爛心態。

有網友舉例，如果忘記做家事，可以說「對不起，我今天又忘記洗碗了，咕咕嘎嘎」；遇到工作壓力、不想再努力時，也可以說「今天又是被社會毒打的一天，不想努力了，咕咕嘎嘎」。甚至當別人認真詢問「這份企劃你怎麼看？」時，直接回一句「咕咕嘎嘎」，也帶有裝傻、不想面對問題的搞笑效果。還有人開玩笑問：「所以以後上班遲到要對主管講咕咕嘎嘎？」

另有網友進一步解釋，「咕咕嘎嘎」來自英文「goo goo ga ga」的概念，原本是歐美文化中模仿嬰兒發聲的狀聲詞，近來則在網路上重新流行，常被拿來形容假裝自己是嬰兒、裝可愛，或乾脆裝傻聽不懂的情境。

不過，留言區也證明即使經常和青少年相處，不見得就能掌握所有流行語。有人分享，自己曾詢問國小一年級個案「咕咕嘎嘎是什麼意思」，得到的答案竟是「同學說話很吵的意思」，讓他也搞不清楚到底對不對；另一名網友則表示，自己面對的是高中生，曾直接問學生「咕咕嘎嘎是什麼」，結果只換來全班一陣笑聲。

更有網友忍不住虧原PO，「會提出這個問題，就很像老人會做的事，該承認自己老了吧」，甚至有1984年出生的網友默默表示，自己早已放棄追趕最新流行語，「沒事的，我最愛的網路用語仍然是XD」。

從「XD」一路到「67」、「咕咕嘎嘎」，網路流行語不斷推陳出新，如今就連Z世代也開始出現「看不懂年輕人在說什麼」的時刻，意外讓不少網友感嘆，原來世代差距並不一定要跨上十幾、二十歲，可能只差幾個迷因就跟不上了。

67熱潮席捲年輕世代

根據報導，「67」（Six Seven）是一個本身沒有實質意義、透過無厘頭重複來製造笑點與混亂的網路迷因與青少年流行語。這個詞源自美國饒舌歌手的歌曲，並透過社群平台在年輕人之間迅速爆紅。

《華爾街日報》分析，這種現象是一種「世代內哏」，即年輕人之間的集體笑話。儘管「67」本身並無特定意義，但卻能在年輕族群中引發共鳴和認同感。使用這個詞的目的之一就是讓父母無法理解他們的對話。