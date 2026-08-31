今開學日高雄大雨滂沱 網哀號：不要再下、人快發霉了

受低壓帶影響，中央氣象署今天上午指台東縣今有局部大雨或豪雨特報，另高雄、屏東、花蓮地區則有局部大雨發生的機率；今開學日，高雄連夜下間歇性大雨，一早大雨滂沱，不少家長在雨中接送小孩上學，有網友哀號求「不要再下了，人快發霉了」。

高雄氣象站今天上午8時43分指受低壓帶影響，易有短延時強降雨，其中台東縣發布局部大雨或豪雨特報，另高雄市、屏東縣、恆春半島以及花蓮縣則有大雨，呼籲民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

高雄連日大雨下不停，鼓山區壽山國中校舍後方邊坡出現土石鬆動的情形，高雄市鼓山區壽山國中、國小及壽山國小附設幼兒園今停課一天；昨晚高雄又是風又是雨，有網友指「風雨大到無法入睡，比颱風還可怕」。

不少網友求放假，但未能如願，今天上午開學日，一早大雨滂沱；大雨一直下，高雄有網友貼出家中角落長出一朵朵香菇的奇景；有網友哀號指，「下雨變高雄人日常，真的要發霉了」、「下雨很煩，天公伯不要再下了」、「剛起床就暴雨」、「全身都發霉了」、「車庫一股霉味」、「又在噴雨了」。