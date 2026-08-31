沙德爾颱風復活有望？吳聖宇：是否發布颱風警報待觀察

沙德爾颱風8月26日通過日本鹿兒島縣奄美群島及沖繩島附近，28日登陸中國大陸浙江，雖然已減弱為普通低壓，低層環流依然相當明顯，今天再度升級為熱帶性低氣壓，目前位於中國華南上空，隨著整個大氣環流導引，將會出海進入南海，並在接下來幾天朝台灣海峽靠近。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，沙德爾颱風復活有望，不過接近台灣海峽之後的動態仍有很大變化可能性，是否會發布颱風警報有待觀察。

吳聖宇表示，這兩天要先提醒南部、台東的民眾留意西南季風強風軸北上帶來的大雨或豪雨，宜花也有局部大雨機會，中部、北部則有午後局部大雷雨。

中央氣象署指出，9月3日需留意原沙德爾颱風殘留低壓接近影響，偏南風增強，各地易有短暫陣雨或雷雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。