開學周雨落抹停！粉專：今起三天高屏降雨最顯著

今中小學開學，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，開學周雨落抹停。

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署今晨最新降雨情資預測顯示，今日起至9月3日，由於低壓帶及西南風影響，南部地區降雨轉趨集中且顯著，平地降雨量會大於山區，尤其是今天到9月2日，高屏地區降雨最為顯著；這類型降雨不限午後才會肇生，並易伴隨著閃電、雷暴或強風等劇烈天氣現象，需留意短延時強降雨的發生。

此外，在大的低壓帶內，並有多個尺度較小的熱帶擾動形成及發展當中，會彼此干擾、相互牽制，最後也有消散或合併的機會。

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署今晨最新一周天氣圖資也顯示，9月4日前後，原位於菲島東方外海的低壓，也會開始西移，加入戰場；開學第一周，天氣相當不穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。