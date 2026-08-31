自體免疫疾病治療首重控制發炎 需要獨立預算

研究顯示，治療自體免疫疾病不只追求症狀減緩，更須長期控制體內發炎反應，未來出現癌症、心血管疾病等風險才會降低。不過台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模、中華民國風濕病醫學會理事長李克仁發現，不少醫師、病患不了解控制發炎的重要性，加上健保設治療「下車條款」，進階藥物也放後線，致病患病情控制面臨嚴峻挑戰。

中華民國風濕病醫學會理事長李克仁呼籲，自體免疫疾病的治療、照護，應仿效癌症基金模式設「獨立預算」，且所有層面都要環環相扣，才能真正幫助病患回歸正常生活。圖／李克仁提供

李克仁將體內發炎反應比喻為「失火」，他強調，治療最高原則為「盡快將火撲滅」且要「徹底滅火」。但現行健保因預算有限，致使生物製劑、小分子藥物等進階藥物給付常放後線。病患常自嘲須等傳統治療無效、忍受如「下地獄」般身體發炎的折磨，才能如「上天堂」般獲進階藥物的治療，而健保規定用藥一段時間後不論病情好轉與否皆要強制停止給付，病患發炎反應的控制自然也很不穩定。

專家提醒，以潰瘍性大腸炎、克隆氏症等發炎性腸道疾病為例，病患常是社會最具生產力族群。一旦疾病沒控制好，不僅個人失去工作能力，更會造成國家稅收減少。示意圖。圖中男子非病患個案。聯合報系資料照

邱瀚模解釋，以潰瘍性大腸炎、克隆氏症等發炎性腸道疾病為例，病患常是社會最具生產力族群。一旦疾病沒控制好，不僅個人失去工作能力，更會造成國家稅收減少，且社會、醫療與照護成本等也會大幅增加，若疾病的直接醫療成本是一百，因病患失業、失能或頻繁就醫、住院、急診所花費的間接成本則高達五十，總體社會成本極為驚人。

邱瀚模建議，政府推動自體免疫疾病相關政策時，可優先以發炎性腸道疾病為試辦對象。主因在於這類疾病的治療效果、風險已有不少本土數據做基礎，若推行小規模試辦計畫，可進一步觀察各項後續成效、經濟效益，作為未來擴大至其他自體免疫疾病的參考。

「我們治療的不是疾病，而是治療病患的人生。」李克仁呼籲，自體免疫疾病的治療、照護，應仿效癌症基金模式設「獨立預算」，政府也須協助各醫院成立自體免疫疾病治療中心，並導入個管師等管理機制，才能真正幫助病患有效控制發炎反應，並回歸正常工作、生活。