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降血脂藥物 健保擴大給付9月上路

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
全國高血脂患者超過五百萬人，為降低罹患腦中風、心肌梗塞等風險，疾管署於明天（九月一日）放寬降血脂藥物給付範圍，預計一○五萬名患者受惠。記者曾吉松／攝影
全國高血脂患者超過五百萬人，為降低罹患腦中風、心肌梗塞等風險，疾管署於明天（九月一日）放寬降血脂藥物給付範圍，預計一○五萬名患者受惠。記者曾吉松／攝影

國內高血脂患者超過五百萬人， 容易引發腦中風、心肌梗塞，但現行規定，血脂偏高，健保不見得給付藥物，關鍵在於低密度膽固醇（ＬＤＬ-Ｃ）數值。經相關醫學會多年倡議，健保署同意放寬用藥標準，新制於九月一日上路，挹注廿二點八億元，一○五萬人受惠。

中華民國心臟學會監事、台大醫院心臟血管科主任王宗道說，常見高血脂患者已罹患心血管疾病，血管壁出現斑塊，但因低密度膽固醇（ＬＤＬ-Ｃ）數值不符合健保用藥標準，醫師無法開藥，讓病人深陷心肌梗塞、腦中風等心血管疾病風險。

為降低國人心肌梗塞、腦中風等心腦血管疾病的機率，健保署多次邀集九大相關醫學會制訂「二○二五台灣血脂管理臨床路徑共識」，盤點相關藥品給付規定，分階段依「動脈粥樣硬化心血管疾病」（ＡＳＣＶＤ）風險等級訂定ＬＤＬ-Ｃ起始治療值及目標。

專家會議取得共識，擴大「低密度膽固醇」（ＬＤＬ-Ｃ）治療範圍，治療標準共為六個風險等級，低、中、高、非常高、極高風險及○項心血管風險因子等。現行急性冠心症等極高風險、非常高風險患者ＬＤＬ-Ｃ需七十mg/dL以上，才予以給付，九月一日起，放寬為五十五以上，就獲給付，治療目標為降至五十五以下。

再者，風險最低的○項危險因子族群，原先治療標準為ＬＤＬ-Ｃ需為一九○單位以上，新制為給藥前應有三至六個月生活型態改善，放寬至ＬＤＬ-Ｃ為一六○單位以上，即可開始治療，目標值為小於一六○單位。

新制將於明天上路，共挹注二十二點八億元，預計一○五萬人受惠。王宗道說，新制上路後，醫師開藥時，不再綁手綁腳，不用擔心可能被健保核刪，最重要的是病人獲得良好治療。

至於用藥上，針對高血脂治療藥物，健保署今年六月「藥物共同擬訂會議」決議分階段擴增「史他汀類」（statin）、「依折麥布（ezetimibe）及複方製劑等降血脂藥品給付規定。

健保署副署長顏家瑞表示，首先擴增五十七項降血脂藥品新給付規定與臨床治療指引接軌，依循臨床治療指引共識，後續將再擴增一三○項藥品，預計明年上半年起，將所有降血脂藥品給付規定成功接軌臨床治療指引。

給付 健保 心肌梗塞 高血脂 健保署

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