醫：高血脂患者長期吃魚油 恐增壞膽固醇

高血脂幾無症狀，讓人難以發現，無法自覺身體異樣。台大醫院心臟血管科主任王宗道表示，血脂偏高原因眾多，其中八成與基因有關，飲食偏差、生活習慣不良僅占兩成；持續用藥，可妥善控制血糖，但不少高血脂患者不願吃藥，且花錢購買魚油，但長期服用，恐讓低密度膽固醇居高不下。

王宗道表示，引發心肌梗塞、腦中風的關鍵因素為低密度膽固醇（壞膽固醇）（ＬＤＬ-Ｃ），持續接受降血脂藥治療，數值約減少四十mg/dL，還可降低兩成心肌梗塞、腦中風等風險；至於不認真用藥的病人，壞膽固醇控制不佳，相較於規律用藥者，心血管疾病發病率高出三、五成。

許多高血脂病人不願好好用藥，寧花錢服用保健食品，糖尿病學會常務理事杜思德表示，門診發現，六成三高血脂病人習慣補充魚油，藉此降低三酸甘油脂，但長期使用魚油，卻可能提高「壞膽固醇」。建議服用保健食品前，充分諮詢醫師，並告知自身共病現況。

王宗道說，飲食控制對降低血脂效果有限，多吃原形食物，少吃精緻加工食品，仍可降低血壓及血糖、促進抗氧化等，避免心血管疾病。最新國際研究證實，規律服用降血脂及降血糖等藥物，確實可延長壽命，血脂偏高患者長期服用「史他汀類」（statin）降血脂藥，約可延長三至五年壽命。