用藥新制／健保擴大降血脂藥物給付 六風險等級精準治療 9月1日上路

健保給付降血脂藥物重大變革。衛福部統計，國內高血脂患者估計約500萬多人，一旦血脂過高，未來得到心臟疾病風險約是一般人的3倍。健保署為降低國人心肌梗塞、腦中風等心血管疾病風險，經專家會議共識，將擴大「低密度膽固醇」（LDL-C）治療範圍，共分六個風險等級增進精準治療。新制於9月1日上路，共挹注22.8億元，預計105萬人受惠。

血脂由三酸甘油酯及膽固醇所組成，其中膽固醇又分為低密度膽固醇（LDL-C），俗稱「壞膽固醇」及高密度膽固醇（HDL-C），俗稱「好膽固醇」。然而，國內18歲以上成年人，約每4人就有1人患有高血脂，平時高血脂常無明顯症狀，當「壞膽固醇」產生後，容易累積在動脈血管壁，造成阻塞，病情嚴重下可能引發心肌梗塞或缺血性腦中風。

健保署副署長顏家瑞說，為推動健康台灣政策，就動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）疾病預防及血脂照護模式成立「ASCVD防治網」專案小組，邀集九大相關醫學會制訂「2025台灣血脂管理臨床路徑共識」，盤點相關藥品給付規定，分階段依ASCVD風險等級訂定LDL-C起始治療值及目標。

新制依ASCVD風險等級分為低、中、高、非常高、極高風險及0項心血管風險因子等，大幅放寬LDL-C起始治療值及治療目標。如原先急性冠心症等極高風險、非常高風險患者的LDL-C需高於70mg/dL才予以給付，新制放寬為55以上就可給付，治療目標為降至55以下。而0項危險因子族群原先起始治療值為LDL-C高於190，新制為給藥前應有3至6個月生活型態改善，放寬至LDL-C為高於160開始治療，目標值為小於160。

中華民國心臟學會監事、台大醫院心臟血管科主任王宗道說，膽固醇升高是造成血管堵塞最主要的原因，而降低LDL-C於減少發生心血管疾病具關鍵地位，已是國際治療共識，但健保原先給付規定距離國際相關指引標準「太遠了」，如今放寬及制定治療標準，除接軌國際外，更重要的是防治心腦血管疾病，對於新制是正面看待。

王宗道說，以往在門診看到一位病人已有心血管疾病，或血管壁已有斑塊，但LDL-C不符合健保用藥標準，常無法開藥控制，讓病人無形中陷入再次心血管疾病的風險，往往許多醫師看到這樣的情形，還是會冒著被健保核刪的風險，繼續為病人開藥，照顧患者健康。新制上路後，醫師開藥不會綁手綁腳，消除了憂心被核刪的困擾，讓病人獲得良好治療。

健保署針對高血脂治療藥物經今年6月藥物共同擬訂會議決議分階段擴增「史他汀類」（statin）、「依折麥布」（ezetimibe）、含ezetimibe及statin類之複方製劑等降血脂藥品給付規定，顏家瑞說，將先擴增57項降血脂藥品的新給付規定與臨床治療指引接軌。依循臨床治療指引共識，後續將再擴增130項藥品，期於明年上半年逐步將所有降血脂藥品給付規定接軌臨床治療指引。

為了擴大降血脂藥使用對象，健保署與各藥廠協調只要藥廠願意將藥價降低6%，就可以優先納入，如國人常用的冠脂妥、立普妥等，而未納入的藥物，相信未來也會陸續納入。家庭醫學醫學會理事長黃振國說，當治療對象擴大後，基層診所開藥比率也將從7成上升至9成，照顧更多民眾健康。

顏家瑞說，此次新制除依ASCVD風險等級下修LDL-C治療門檻，提供醫師明確臨床依據，讓高風險族群及早用藥，降低心肌梗塞、中風等心血管事件風險。同時二線藥物ezetimibe評估使用時程縮短，若單用第一線藥物治療效果不彰，加藥觀察期由3個月縮短為6至8周，方便醫師調整處方，加速血脂達標，並明訂血脂追蹤時程，於開始服藥或調整劑量後約6至8周或1至3個月進行追蹤；待血脂達標穩定後，依風險等級每6至12個月定期追蹤，以達早期防治目標。

藥師易麗珍表示，高血脂並非年者的疾病，許多人正在服用降血脂藥，年齡遍佈青壯年族群。記者曾吉松／攝影