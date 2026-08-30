健保給付療程有上限 三成復發難治型多發性骨髓瘤患者被迫中斷用藥

對復發或難治型多發性骨髓瘤患者來說，一方面感謝健保給付新藥，卻又擔心固定給付療程一到，中斷用藥。一項台灣五家大型醫院、97名復發或難治型多發性骨髓瘤病友回溯性研究指出，「三藥組合」可降低疾病惡化或死亡風險，但近三成用藥病友受限於「給付療程上限」，必須中斷治療。

中華民國血液病學會今（30）日舉行「2026 台美多發性骨髓瘤政策高峰對談：療效還在，治療是否該停？—治療續用或停用決策回歸臨床評估」，邀請美國 Dana-Farber Cancer Institute 教授 Paul G. Richardson、血液病學會第 19 屆理事長侯信安、血液病學會多發性骨髓瘤工作小組召集人卓士峯，就國際治療趨勢、台灣真實世界數據與健保制度彈性三大面向展開深度對話。

多發性骨髓瘤為台灣第三常見的血液惡性腫瘤，因易復發且多數無法痊癒，病友身心承受煎熬，尤其晚期患者獲得新藥治療，療效顯著且耐受良好時，卻因健保「固定給付療程上限」而被迫中斷，侯信安表斥，這已成為第一線臨床照護與健保政策迫切需要共同優化的關鍵課題。

長期致力於多發性骨髓瘤臨床與創新藥物研究的哈佛大學醫學院教授 Paul G. Richardson表示，醫學研究不應僅止於發表大量論文或紙上談兵，而是讓「讓研究真正落地」，發展出能讓病友實質有感的創新療法，進而改善預後、讓病人生活得更好。

Richardson教授指出，依據國際最新治療指引，新診斷病患應於初期採用最佳治療快速控制病情，並維持持續有效治療以避免復發。臨床顯示，三合一治療可以延長多發性骨髓瘤患者存活時間，甚至十年以上。

中華民國血液病學會多發性骨髓瘤工作小組召集人卓士峯表示，多發性骨髓瘤病友年紀偏長，平均年齡70歲，需謹慎用藥，臨床顯示，「三藥組合」均非化療藥物，療效顯著，且副作用較低，其惡化及死亡率均遠低於「雙藥組」。

但依照現行規定，多發性骨髓瘤藥品「三藥組合」受限於固定給付次數上限，醫療團隊往往從療程剛開始，就需提前對病患與家屬說明給付規範、達到上限後可能面臨的自費、換藥或觀察等考量，造成病友沉重心理負擔。

一項涵蓋台灣五家醫院、97名復發或難治型多發性骨髓瘤病友的回溯性研究指出，「三藥組合」確實可以降低疾病惡化或死亡風險，但受限於現行給付規範，近三成用藥病友因為達到了「給付療程上限」而被迫中斷治療。

侯信安再三感謝台灣健保近年給付多發性骨髓瘤新藥，逐步放寬適應症，造福病友及家屬。在現有良好基礎，希望進一步補足眾多病患尚未被滿足的照護及醫療需求，那就是「等待健保給付的時間能否更短？」、「當藥物持續有效時，給付能否適度延續？」。

侯信安代表學會提出期待，希望健保在既有嚴謹的「定期療效審查」把關機制下，進一步評估優化「固定總療程上限」；凡經客觀評估藥物仍具療效且病患可耐受者，經審查後准予續用；若疾病惡化或無法耐受，則依審查機制明確停藥退場。

針對現行健保「定期療效審查」與「固定總療程上限」並存現況，與會專家共同凝聚出五大政策對話方向，符合賴總統「健康台灣」政策所重視的醫療可近性與公平性願景。

一、保留定期療效審查：以客觀疾病反應、穩定度與耐受性作為續用的依據。

二、訂出清楚的退場條件：疾病惡化、療效不彰或無法耐受副作用時，即時調整或停用。

三、期待優化固定總療程上限：避免僅因達到次數上限，而在藥物仍有效時被迫中斷治療。

四、建立資料回饋機制：善用台灣真實世界數據（RWE）追蹤療效與停藥原因，定期評估給付規範。

五、納入多方共同治理：邀請健保署、專業學會、臨床專家、病友代表、被保險人及雇主代表共同研擬前瞻方案。

侯信安表示，對於需要長期抗癌的多發性骨髓瘤病友而言，真正的醫療平權是在透明、可審查的嚴謹規則下，讓真正對藥物有良好反應且耐受佳的病友獲得持續治療與延續健康的機會，造福更多病友。