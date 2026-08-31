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演員吃便當驚見斷頭蟑螂 台鐵致歉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

演員沈昊澄昨於高鐵左營站購買台鐵便當，吃到一半驚見便當盒中有一隻斷頭蟑螂。這已不是首次發生案例，同樣地點去年六月也發生過；台鐵公司表示，已請高餐餐務級新左營販賣台全面清消，並會針對便當製作及販售流程進行查核。

演員沈昊澄昨在社群連發三篇文指出，昨天欲搭乘左營至台中的高鐵，搭車前於高鐵左營站購買台鐵便當，未料吃到一半，發現便當中有一隻斷頭的蟑螂。他因此感到噁心反胃，發現便當有蟑螂的當下，就噁心到吐了，事後回想又吐了幾次；他呼籲，民眾購買便當時需多留意是否有被「加菜」。

這並非高鐵左營站（與台鐵新左營站共構）首次發生台鐵便當有蟑螂。去年六月有民眾在台鐵新左營車站購買「好事成雙」便當，打開後驚見有一隻完整的蟑螂，當時台鐵公司除致歉、派主管慰問關懷該民眾，也承諾徹底清查，未料昨天又重演。

台鐵公司表示，台鐵便當餐盒內疑似發現異物，造成消費者不佳的用餐體驗，台鐵公司深表歉意。製供單位高雄餐旅分處第一時間已至該篇社群貼文下方留言致歉，後續將由專人向消費者致意，處理退費與相關後續事宜。

高雄餐旅分處餐務廚房及新左營販賣台，環境已全面清消，也會針對便當製作及販售流程進行查核。

台鐵 蟑螂 便當

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