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回響／車主心聲 民團籲車位增寬30公分才合理

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
停車格太小爭議，王正旭要內政部交通部跨部會檢討，廖先翔籲公家先改變帶動民間。記者游明煌／攝影
停車格太小爭議，王正旭要內政部交通部跨部會檢討，廖先翔籲公家先改變帶動民間。記者游明煌／攝影

聯合報關注停車格議題，車寬規範二點五公尺五十二年未修正，導致休旅車進出卡卡，車主怨車格「沒長大」易衍生碰撞糾紛，中央研議鬆綁。民團認為，車格太窄值得檢討，建議增加卅公分，調為二點八公尺較合理。立委建議公有車格帶頭先調整。

立委王正旭表示，近年休旅車普及，早期畫設的停車格空間偏小，停妥與鄰車太近，在基隆公有停車場車格特別明顯，有民眾曾向服務處陳情，但車格涉及建築法規，也涉及停車場證發放和換照，會要求內政部和交通部跨部會檢討。立委林沛祥說，這問題讓開車族很有感，車子一代比一代大，車停好了，人卻差點出不來。會要求交通部、國土署應盡速盤點相關規範，與時俱進。

立委廖先翔主張，從公家單位的路外停車場先做改變，帶動民間業者跟進。廖說，在日本自駕發現當地停車格有兩種尺寸，付費車格是付錢買空間的交易，若資訊充分對等，台灣民眾愈來愈能接受使用者付費及差異化制度。路外停車場（空地平面型）停車場法令比建築技術規則來得有彈性，經營者可自行調整尺寸，建議公家單位的路外停車場先做改變，帶動民間跟進。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟說，各地停車格車寬太窄，是很多駕駛人共同感受。休旅車、電動車日益普遍，車體比以前大很多，停車格規範沒跟著調整，落差加大，導致停車後，開車門易碰撞鄰車，很多駕駛人向協會反映類似問題。

「有時左右都被卡住，要有軟骨功才能出來。」劉鴻樟說，停車格大小要與車體搭配，滾動檢討才能符合需求。現有車格常寬度不足，停車後，兩側各剩不到廿至卅公分，車寬規範已五十二年沒調整，值得檢討及改進。要增加到多寬？他建議車寬規範以增加卅公分，修改為二點八公尺較合理。

車位 車主 停車格

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