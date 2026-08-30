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淡水漁人碼頭煙火秀今晚壓軸 8萬人齊聚共見萬發煙火照亮夜空

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動，3場煙火秀吸引逾22萬名民眾。記者黃子騰／翻攝
2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動，3場煙火秀吸引逾22萬名民眾。記者黃子騰／翻攝

2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂今晚迎來壓軸，12吋高空煙火彈搭配中低空煙火，透過音樂與煙火交織演出，呈現層次豐富的港灣藝術展演，並結合北海岸時尚藝術季走秀，共有8萬人參加，3場煙火秀共吸引了22萬人，為今年仲夏繽紛樂畫下精彩句點。

新北市長侯友宜致詞時表示，淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂已成為新北市代表性夏季盛會，今年5月淡江大橋正式通車，不僅串聯淡水與八里兩岸交通，也為淡水及北海岸觀光發展開啟嶄新篇章。市府今年整合各局處資源，結合河海音樂季、民歌演唱會、煙火秀及時尚展演，吸引民眾走進淡水、感受多元港灣魅力，今日再以海港暮夏主題煙火精彩壓軸畫下圓滿句點，期盼持續帶動淡水及北海岸觀光與地方產業發展。

新北市漁業及漁港事業管理處表示，「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」結合北海岸時尚藝術季，邀請有針織女王美譽的設計師潘怡良，將淡江大橋橋體線條、海浪節奏及漁業文化轉化為服裝語言，並運用環保機能材質，展現兼具美感、機能與海洋永續理念的時尚創意。精采的主題服裝秀搭配多位實力派歌手演出，也為今晚壓軸煙火暖身。

漁業處指出，本年度主題煙火全面升級，每場皆施放1萬發以上煙火，今晚壓軸登場的海港暮夏煙火秀，透過高空12吋煙火彈、中低空煙火、造型煙火及水面特效，呈現港灣由夕陽餘暉逐步轉入璀璨夜色的視覺變化，串聯漁人碼頭、情人橋及淡江大橋夜間景觀，營造河、海、橋與煙火交織的多層次視覺意象。

漁人碼頭仲夏繽紛樂壓軸「海港暮夏」主題煙火秀，約8萬人齊聚漁人碼頭追煙花。記者黃子騰／翻攝
漁人碼頭仲夏繽紛樂壓軸「海港暮夏」主題煙火秀，約8萬人齊聚漁人碼頭追煙花。記者黃子騰／翻攝

新北市長侯友宜今晚至淡水漁人碼頭，為北海岸時尚藝術季活動致詞。記者黃子騰／翻攝
新北市長侯友宜今晚至淡水漁人碼頭，為北海岸時尚藝術季活動致詞。記者黃子騰／翻攝

淡水漁人碼頭變身時尚伸展台，2026北海岸時尚藝術季精采主題服裝秀。記者黃子騰／翻攝
淡水漁人碼頭變身時尚伸展台，2026北海岸時尚藝術季精采主題服裝秀。記者黃子騰／翻攝

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