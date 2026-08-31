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健康你我他／長者不求多 慢遊更安全
深耕高齡旅遊英語教學30多年，在課堂上聽過太多海外突發疾病的故事，我總是提醒學員：「旅行最重要的，不是走得多，而是平安回家。」今年春天，這句話落在自己身上。
80歲的先生Sam，歷經癌症，又有失智、糖尿病與肌少症。原本期待已久的西地中海郵輪之旅，我一度決定放棄。總領隊得知，主動借出輪椅、協助安排沿途照護，我也重新檢查藥物、醫療用品，放棄新鞋，選擇最熟悉的裝備，才鼓起勇氣出發。
旅途中，我們刻意放棄一天羅馬行程，留在船上休息。有人覺得可惜，我卻知道高齡旅行最大的敵人，不是少看一個景點，而是過度疲憊。
事實證明，休息比趕路更重要。之後，Sam慢慢放下輪椅，改拿健走杖，一步一步完成旅程。威尼斯一座座石橋，曾讓我推著輪椅、忍著右肩舊傷前行；幸好同行組長King伸出援手，一路扶持。每一份善意，都讓我們更有勇氣繼續前進。
旅途中，Sam在馬爾他迎來餐廳和全團爲他歡慶80歲生日。返台後，他望著照片輕聲說：「這輩子，很滿足了。」
那一刻，我終於懂得，高齡者出國最重要的，不是最好的藥和醫院，而是在出發前誠實評估身體狀況，做好萬全準備；願意放慢腳步，接受協助，也接受身體的限制。
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