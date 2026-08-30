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輕度認知障礙人數約失智者2倍 徐文俊籲：醫療、就業及法律支持往前移

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
失智症協會今舉辦「2026台灣失智症聯合學術研討會－失智症政策期許與典範」，失智症協會理事長徐文俊說，必須把更多注意力與經費，投入輕度認知障礙（MCI）或輕度失智者的身上。記者沈能元／攝影
失智症協會今舉辦「2026台灣失智症聯合學術研討會－失智症政策期許與典範」，失智症協會理事長徐文俊說，必須把更多注意力與經費，投入輕度認知障礙（MCI）或輕度失智者的身上。記者沈能元／攝影

國內65歲以上失智人口約近40萬人，盛行率7.99％，隨著步入超高齡化社會，失智者愈來愈多。失智症協會今舉辦「2026台灣失智症聯合學術研討會－失智症政策期許與典範」。失智症協會理事長徐文俊說，今年對台灣失智症政策來說，是很重要的一年，大家長久期待，「千呼萬喚始出來」，衛福部終於正式公布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」，代表台灣失智症政策正式進入下一個階段。

「不只是台灣，這幾年各國的失智症政策也都在快速發展。」徐文俊說，從更早期的發現與介入、醫療與照護資源的布建，到失智友善、社會參與及權益保障，失智症政策關心的不只是「生病之後怎麼照顧」，而是如何降低風險，並讓一個人從早期到確診之後，都能夠獲得適切的支持，繼續在社區中生活。

徐文俊致詞時表示，今天研討會從不同角度看見失智症政策的未來，失智者代表白婉芝分享生命經驗，讓社會大眾瞭解失智者真正的需要，那就是「失智者不是被照顧、被安排的人，而是能夠表達意見、參與決策、持續生活在社會中的重要夥伴。」

此外，透過失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0，以及失智症基本法等政策討論，更可清楚理解失智症並不只是醫療或長期照顧的問題，也涉及公共衛生、早期診斷、人身與財務安全、交通、職場、司法、社會參與，以及家庭照顧者的支持。

徐文俊強調，目前無論是類澱粉標靶治療的對象、預立醫療照護諮商（ACP）的對象、失智者就業支持的對象，或財務規畫與法律安排的對象，均集中在輕度認知障礙（MCI）或輕度失智者。

以人數來說，失智者當中，極輕度與輕度者約占三分之二，而輕度認知障礙者人數，更約為失智症患者的兩倍。徐文俊說，這提醒我們，必須把更多注意力與經費，投入在這些常被認為「還不需要長期照護」的人身上。他們不是沒有需要，而是需要支持形式不同，需要及早診斷、有效治療、工作支持、財務與法律規畫、支持決策，以及繼續參與社會的機會。可以大幅減少需要長照的人數。

徐文俊指出，若我們等到功能大幅退化才開始介入，往往已經錯過許多可以選擇、可以準備、也可以守護的時刻。因此，我們期待失智症基本法能夠儘速完成，明確建立國家責任、跨部會協調、穩定資源與定期檢討機制，並將失智者與家庭照顧者的聲音，真正納入政策形成的過程。

今天日本學者關於共生社會的分享，也讓民眾看見另一個重要方向，真正友善的社會，不是替失智者決定一切，而是支持他們保有選擇的權利、生活的尊嚴，以及持續參與社會的可能。

展望未來，台灣失智症協會將持續結合臨床醫療、學術研究、政策倡議、跨專業照護與國際交流，和所有夥伴一起努力，讓失智者被理解、被尊重，也能繼續在熟悉的社區中生活與參與，打造一個不恐懼失智、不排除失智者，並且願意彼此支持的社會。

徐文俊說，今天積極推動的每一項政策，守護的不只是身邊的失智者，也是未來的自己與我們所愛的人，「珍愛記憶依然精彩，創造無懼失智的未來」。

失智症協會今舉辦「2026台灣失智症聯合學術研討會－失智症政策期許與典範」，失智症協會理事長徐文俊致詞時表示，必須把更多注意力與經費，投入輕度認知障礙（MCI）或輕度失智者的身上。記者沈能元／攝影
失智症協會今舉辦「2026台灣失智症聯合學術研討會－失智症政策期許與典範」，失智症協會理事長徐文俊致詞時表示，必須把更多注意力與經費，投入輕度認知障礙（MCI）或輕度失智者的身上。記者沈能元／攝影

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