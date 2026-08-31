聽新聞
0:00 / 0:00

兩階段治療法 徹底擺脫毒癮

聯合報／ 蕭秝芸／臺北市立聯合醫院中興院區藥劑科藥師
全球吸毒人數10年間增長20%，且各類毒品供需屢創新高，導致相關疾病和環境危害上升。圖／123RF
全球吸毒人數10年間增長20%，且各類毒品供需屢創新高，導致相關疾病和環境危害上升。圖／123RF

根據聯合國公布的「2024年世界毒品報告」顯示，全球吸毒人數10年間增長20％，且各類毒品供需屢創新高，導致相關疾病和環境危害上升。台灣毒品危害防制條例第24條則修正，著重其為「病患」之特質，並以「治療」疾病為出發點。

毒品分4級

第1級：海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼

第2級：安非他命、搖頭丸(MDMA)、大麻、搖腳丸(LSD)、西洛西賓(Psilocybine)、依托咪酯

第3級：FM2、小白板、丁基原啡因、K他命、一粒眠(Nimetazepam)、喵喵(Mephedrone)、K2 (類大麻活性物質)

第4級：蝴蝶片(Alprazolam)、煩寧(Diazepam)、特拉嗎竇(Tramadol)、佐沛眠(Zolpidem)、火狐狸(5-MeO-DIPT)

2階段戒癮

1.生理解毒

藥物濫用成癮者或吸毒病犯於進入戒毒程序後，例如入院或強迫戒治時，將在醫護人員的照護下，進行生理解毒，一般為期3至10天，過程中可能給予藥物治療、實驗室檢查、放鬆訓練、睡眠衛生指導等，以減緩患者因停止吸食毒品所帶來的生理不適症狀為主。

2.心理復健

生理解毒後將進行心理治療、職能治療等心理復健戒治，除人格特質檢測等心理測驗外，也進行疾病認識心理治療、團體治療、家屬會談、藥物治療及預備出院後生活安排等衛生教育。此時多需加強戒癮者持續維持戒毒狀態的態度與毅力，增加患者及家屬對藥物濫用身心危害知識的了解，強化戒癮者自我調適及因應的技能。

成癮是一種疾病，若有成癮問題卻不知道該怎麼辦，可撥打毒品危害防制諮詢專線0800-770-885（請請你、幫幫我）尋求協助，或洽各縣市毒品防治中心。台北市衛生局針對申請藥物濫用戒癮治療者，可補助上限為每年1萬5千元。

大麻 海洛因 安非他命

延伸閱讀

學校衛生法三讀通過 手機、平板成癮學校可限制使用

影／夫妻街頭大吵夫突亮刀自傷！警到場制伏 一查妻竟是毒品通緝犯

楊梅警鼓勵學子放下手機走出戶外 定向越野競賽吸引200人參加

防成癮風險 校方管制學生手機恐衝突

相關新聞

自體免疫疾病治療首重控制發炎 需要獨立預算

研究顯示，治療自體免疫疾病不只追求症狀減緩，更須長期控制體內發炎反應，未來出現癌症、心血管疾病等風險才會降低。不過台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模、中華民國風濕病醫學會理事長李克仁發現，不少醫師、病患不了解控制發炎的重要性，加上健保設治療「下車條款」，進階藥物也放後線，致病患病情控制面臨嚴峻挑戰。

回響／車主心聲 民團籲車位增寬30公分才合理

聯合報關注停車格議題，車寬規範二點五公尺五十二年未修正，導致休旅車進出卡卡，車主怨車格「沒長大」易衍生碰撞糾紛，中央研議鬆綁。民團認為，車格太窄值得檢討，建議增加卅公分，調為二點八公尺較合理。立委建議公有車格帶頭先調整。

自體免疫疾病政策台灣模式 目標「三不再」

今年美國國家衛生研究院（ＮＩＨ）展開為期五年的「自體免疫疾病研究策略計畫」，顯示對此疾病的重視。目前全台自體免疫疾病病患人數逾七十三萬人，立法院厚生會、年輕病友協會與四大醫學會近日攜手呼籲推動自體免疫疾病政策「台灣模式」，希望集結政府、醫療與各界力量，讓病患不再延遲就醫、不再中斷就學就業、不再孤軍奮戰，以達「三不再」目標，期待跟上國際趨勢，讓病患贏回人生。

降血脂藥物 健保擴大給付9月上路

國內高血脂患者超過五百萬人， 容易引發腦中風、心肌梗塞，但現行規定，血脂偏高，健保不見得給付藥物，關鍵在於低密度膽固醇（ＬＤＬ-Ｃ）數值。經相關醫學會多年倡議，健保署同意放寬用藥標準，新制於九月一日上路，挹注廿二點八億元，一○五萬人受惠。

醫：高血脂患者長期吃魚油 恐增壞膽固醇

高血脂幾無症狀，讓人難以發現，無法自覺身體異樣。台大醫院心臟血管科主任王宗道表示，血脂偏高原因眾多，其中八成與基因有關，飲食偏差、生活習慣不良僅占兩成；持續用藥，可妥善控制血糖，但不少高血脂患者不願吃藥，且花錢購買魚油，但長期服用，恐讓低密度膽固醇居高不下。

兩階段治療法 徹底擺脫毒癮

根據聯合國公布的「2024年世界毒品報告」顯示，全球吸毒人數10年間增長20％，且各類毒品供需屢創新高，導致相關疾病和環境危害上升。台灣毒品危害防制條例第24條則修正，著重其為「病患」之特質，並以「治療」疾病為出發點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。