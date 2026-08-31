兩階段治療法 徹底擺脫毒癮

根據聯合國公布的「2024年世界毒品報告」顯示，全球吸毒人數10年間增長20％，且各類毒品供需屢創新高，導致相關疾病和環境危害上升。台灣毒品危害防制條例第24條則修正，著重其為「病患」之特質，並以「治療」疾病為出發點。

毒品分4級

第1級：海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼

第2級：安非他命、搖頭丸(MDMA)、大麻、搖腳丸(LSD)、西洛西賓(Psilocybine)、依托咪酯

第3級：FM2、小白板、丁基原啡因、K他命、一粒眠(Nimetazepam)、喵喵(Mephedrone)、K2 (類大麻活性物質)

第4級：蝴蝶片(Alprazolam)、煩寧(Diazepam)、特拉嗎竇(Tramadol)、佐沛眠(Zolpidem)、火狐狸(5-MeO-DIPT)

2階段戒癮

1.生理解毒

藥物濫用成癮者或吸毒病犯於進入戒毒程序後，例如入院或強迫戒治時，將在醫護人員的照護下，進行生理解毒，一般為期3至10天，過程中可能給予藥物治療、實驗室檢查、放鬆訓練、睡眠衛生指導等，以減緩患者因停止吸食毒品所帶來的生理不適症狀為主。

2.心理復健

生理解毒後將進行心理治療、職能治療等心理復健戒治，除人格特質檢測等心理測驗外，也進行疾病認識心理治療、團體治療、家屬會談、藥物治療及預備出院後生活安排等衛生教育。此時多需加強戒癮者持續維持戒毒狀態的態度與毅力，增加患者及家屬對藥物濫用身心危害知識的了解，強化戒癮者自我調適及因應的技能。

成癮是一種疾病，若有成癮問題卻不知道該怎麼辦，可撥打毒品危害防制諮詢專線0800-770-885（請請你、幫幫我）尋求協助，或洽各縣市毒品防治中心。台北市衛生局針對申請藥物濫用戒癮治療者，可補助上限為每年1萬5千元。