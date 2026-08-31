聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／吃止痛藥壓症狀 恐藏致命病因

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師提醒，疼痛是身體重要的保護機制與警訊，若一味忍耐或靠止痛藥，可能錯失治療黃金期。圖／123RF
醫師提醒，疼痛是身體重要的保護機制與警訊，若一味忍耐或靠止痛藥，可能錯失治療黃金期。圖／123RF

身體疼痛，不少人會先吃止痛藥止痛，但疼痛可能是疾病的警報，不可輕忽。國泰醫院疼痛中心主任孫維仁提醒，急性疼痛治療不能只緩解症狀，更要找出疼痛來源，進而精準治療。如果疼痛持續數周、半夜痛醒，或伴隨視力改變、肢體無力、不明原因體重下降等，應就醫檢查，以免止痛藥壓下症狀，讓真正的病灶持續惡化。

疼痛是一種身體保護機制，發出「某個地方出問題」的警訊，須透過診斷找出病因。孫維仁強調，急性疼痛處理應掌握三大目標：緩解症狀、查明病因、恢復功能。止痛與診斷並不衝突，可同步進行，但絕不能讓止痛取代診斷。

臉痛未醫治 教授驟逝

孫維仁分享，一名外科教授突然右側臉部劇痛，建議盡快接受頭部磁振造影（MRI），但患者因工作繁忙，選擇先吃止痛藥觀察。不料2個月後右眼視力急速喪失，檢查確診腦部瀰漫性淋巴瘤，3個月後病逝。

這類案例凸顯「止痛不等於治病」。孫維仁指出，如果疼痛持續數周沒改善、夜間痛醒、伴隨視力改變或肢體無力等神經學症狀、不明原因體重減輕，都應視為警訊，評估接受影像或進一步檢查。

另一名表演工作者意外從高處墜落，造成胸椎及多處肋骨骨折，痛到無法深呼吸、進食、如廁，只能臥床。孫維仁說，肋骨骨折若疼痛控制不佳，患者不敢深呼吸及咳嗽，容易造成痰液滯留、肺擴張不全，增加肺炎等併發症風險，長期臥床也可能導致肌肉流失及深部靜脈栓塞。

疼痛治療 精準找病因

有效疼痛控制是肋骨骨折照護的重要環節，有助改善呼吸功能並促進復原。孫維仁強調，止痛真正目的不是單純把疼痛「關掉」，而是讓患者疼痛獲得控制後，能夠呼吸、翻身、下床及接受復健。

 精準疼痛治療的關鍵是先診斷、再介入。孫維仁指出，曾有一名長者在浴室跌倒後背部劇痛，先接受徒手整復，反而疼痛加劇，送急診才發現骨質疏鬆合併第12胸椎壓迫性骨折，醫療團隊確認疼痛來源後，以超音波即時導引進行脊椎旁神經阻斷，約10分鐘後便能下床行走，後續搭配背架等治療逐步恢復活動。

神經阻斷並非完全沒有風險，孫維仁說，仍可能發生出血、感染、局部麻醉藥毒性、氣胸或暫時性肢體無力，使用抗凝血藥物、凝血功能異常或注射部位感染者，須事前仔細評估。

症狀 身體 國泰醫院

延伸閱讀

停經後出血非回春 醫：恐是子宮內膜癌警訊

AI、AR導入醫療讓外科手術更科幻感 脊椎實作工作坊吸引年輕醫師參與

用藥新制／翻轉命運！ 吃降血脂藥減少2成心血管疾病風險 延長5年壽命

孩子一到夏天就吃不下？不只天氣熱 3大原因恐讓胃口愈來愈差

相關新聞

自體免疫疾病治療首重控制發炎 需要獨立預算

研究顯示，治療自體免疫疾病不只追求症狀減緩，更須長期控制體內發炎反應，未來出現癌症、心血管疾病等風險才會降低。不過台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模、中華民國風濕病醫學會理事長李克仁發現，不少醫師、病患不了解控制發炎的重要性，加上健保設治療「下車條款」，進階藥物也放後線，致病患病情控制面臨嚴峻挑戰。

回響／車主心聲 民團籲車位增寬30公分才合理

聯合報關注停車格議題，車寬規範二點五公尺五十二年未修正，導致休旅車進出卡卡，車主怨車格「沒長大」易衍生碰撞糾紛，中央研議鬆綁。民團認為，車格太窄值得檢討，建議增加卅公分，調為二點八公尺較合理。立委建議公有車格帶頭先調整。

自體免疫疾病政策台灣模式 目標「三不再」

今年美國國家衛生研究院（ＮＩＨ）展開為期五年的「自體免疫疾病研究策略計畫」，顯示對此疾病的重視。目前全台自體免疫疾病病患人數逾七十三萬人，立法院厚生會、年輕病友協會與四大醫學會近日攜手呼籲推動自體免疫疾病政策「台灣模式」，希望集結政府、醫療與各界力量，讓病患不再延遲就醫、不再中斷就學就業、不再孤軍奮戰，以達「三不再」目標，期待跟上國際趨勢，讓病患贏回人生。

降血脂藥物 健保擴大給付9月上路

國內高血脂患者超過五百萬人， 容易引發腦中風、心肌梗塞，但現行規定，血脂偏高，健保不見得給付藥物，關鍵在於低密度膽固醇（ＬＤＬ-Ｃ）數值。經相關醫學會多年倡議，健保署同意放寬用藥標準，新制於九月一日上路，挹注廿二點八億元，一○五萬人受惠。

醫：高血脂患者長期吃魚油 恐增壞膽固醇

高血脂幾無症狀，讓人難以發現，無法自覺身體異樣。台大醫院心臟血管科主任王宗道表示，血脂偏高原因眾多，其中八成與基因有關，飲食偏差、生活習慣不良僅占兩成；持續用藥，可妥善控制血糖，但不少高血脂患者不願吃藥，且花錢購買魚油，但長期服用，恐讓低密度膽固醇居高不下。

兩階段治療法 徹底擺脫毒癮

根據聯合國公布的「2024年世界毒品報告」顯示，全球吸毒人數10年間增長20％，且各類毒品供需屢創新高，導致相關疾病和環境危害上升。台灣毒品危害防制條例第24條則修正，著重其為「病患」之特質，並以「治療」疾病為出發點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。