健康名人堂／男人 你真的是弱者嗎？

「哈姆雷特」中，莎士比亞寫下：「弱者，你的名字是女人」。但若哈姆雷特看到台灣2025年的生命統計，他或許會改口。

國人均壽 男女差6.3年

根據內政部資料，國人平均壽命81.27歲，女性84.75歲、男性77.93歲，相差6.82年，這個差距在2009年為6.3年。台灣人愈來愈長壽，但兩性卻未能同步。主計總處分析指出：2009到2020年間，女性壽命增加2.4歲，男性只增加2.1歲。醫療進步、健檢普及、生活條件改善，女性受益幅度比男性大，6.82年是被逐漸拉開的過程。

與歐美比較，兩性差距最小的是盧森堡，約3.3年；日本2025年女性87.33歲、男性81.35歲，差距5.98年；雖然台灣平均餘命已達前段班，但6.82年的差距卻明顯落後。

若看平均餘命，女性最長壽為日本，其次南韓86.6歲、西班牙86.5歲，台灣落後約兩歲半；男性最長壽為瑞典82.5歲與瑞士82.4歲，台灣落後超過四歲半，公共衛生缺口一目了然。

事故傷害 男是女2.6倍

死因統計或可說明落差的來源，2025年台灣男性年齡標準化死亡率是女性的1.8倍，且不是集中於少數疾病，癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病，幾乎每項男性都高出5成到1倍。差距最大的是事故傷害，男性是女性的2.6倍，其死亡年齡中位數男性63歲、女性71歲。

事故傷害死亡中，交通事故占41%，跌倒近25%。女性明顯集中於高齡跌倒，男性則發生在工作年齡階段。事故傷害在45到64歲是第4大死因，在15到24歲則是首位。這不是人口老化的結果，而是青壯年生命的流失。與十年前相比，交通事故死亡減少446人，顯見社會投入資源提升道路安全，青壯年男性最集中的風險確實能下降。

健康管理 對準青壯男性

2025年死亡個案的年齡中位數，男性73歲、女性81歲。男性不是晚年期比較短，而是更早離開，而風險多在青壯年階段就開始累積。「健康台灣」的三高防治888計畫，強化慢病管理與生活型態，正是回應此缺口，而真正需要拉進來這個方案的，常是最不會主動走進診間的青壯年男性。

日本的做法值得參考，日本經產省自2016年起，強化推動企業的健康經營，正式名稱為KENKO Investment for Health（投資健康），核心是把員工健康視為企業的投資而非成本。由政府與日本健康會議認證健康經營優良法人，並與東京證券交易所合作選出健康經營品牌股，向投資人揭示這些企業的長期價值。

這個設計的關鍵不是補助，而是把健康轉化為企業的資產與競爭力，讓雇主有動機主動照顧員工與家庭的健康。台灣的青壯年男性大多不在社區據點，而在辦公室、工地與駕駛座上。若不能把職場變成健康長壽的主場，再好的篩檢與衛教也難以觸及他們。

能陪伴家人更久的父親，能自己行走、自己決定生活的祖父，對家庭與社會有高度價值。男人，該是擺脫弱者形象的時候了。