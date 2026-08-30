台灣近40萬人失智 協會籲借鏡日本「共生社會」 失智基本法盼加速立法

今年台灣失智症政策邁入3.0新階段，「失智症基本法」的立法討論也受到社會各界與國會持續關注。今天失智症協會舉辦「2026年台灣失智症聯合學術研討會」以「失智症政策期許與典範」為主題，匯聚各領域專家，從國家政策、法制發展、國際經驗、風險管理與治療，到多元支持、失智者自我倡議及權益保障等面向，探討台灣失智症政策的未來方向。

面對下一階段政策發展，與會者均強調建立更完整失智症支持體系的重要性。衛福部長照司長祝健芳說，跨部會合作是政策推動關鍵，對「失智症基本法」立法持開放態度；立委邱慧洳倡議推動「失智症基本法」、以強化跨部會整合。台灣失智症協會期盼，各界能共同攜手打造一個「不恐懼失智、不排除失智者，並且願意彼此支持的社會」。

今天研討會首先聚焦2026年6月發布的「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」。相較過往，新政策擴大至12個部會共同參與，並提升層級至行政院「長期照顧推動小組」進行管考。

在實質服務上，除將長照對象延伸至50歲以下的失智者，更將研擬涵蓋金融、零售、交通與藝文等場域的「失智友善服務指引」，顯示政策思維從「提供服務」走向「全齡、全病程、全支持」，更重視失智者在不同生命階段與生活場域中持續參與社會。

這樣的政策轉變與日本失智症政策的發展相互呼應。2024年生效的「推動實現共生社會之失智症基本法」引領下，日本「失智症施策推進基本計畫」建立了全新的失智症觀念，從過去認為「罹患失智症後就什麼都做不了」，轉向看見「失智者仍有能做、想做的事，並且能在熟悉的社區中，與夥伴等保持連結，抱持希望，以自己的方式持續生活。」

在「共生社會」的願景下，政策重點包含提升全民對失智症的理解、營造友善無障礙環境，促進失智者社會參與、支持其決策與權利保障，以及完善醫療、福利與諮詢服務等。在政策評估上，更突破僅重視服務量或執行成果等「政策產出，,將發展以失智者本人的主觀體驗作為結果指標，直接檢視政策對失智者生活品質的改善程度。

日本福岡市的實踐則呈現出「共生」如何落實於城市日常，透過市民失智症識能培訓、失智症咖啡館、公共設施友善設計等方式，讓失智症成為全民共同理解與參與的議題；並透過產學官民聯盟及「橘色人才銀行」，媒合失智者與企業，創造持續發揮所長、參與社會的機會。

借鏡國際經驗，台灣失智症協會於今年4月提出「失智症基本法草案」，期盼透過專法確立行政院的跨部會統籌地位，並奠定政策法源基礎。目前立法院已有數個版本的草案進入審查階段；在研討會中，失智者代表特別分享自身經驗，期盼藉由這項立法獲得必要的支持，持續過自己想要的生活。

國衛院發布「台灣失智症風險因子管理白皮書」，綜整國內外失智症風險因子的科學證據、臨床經驗與共識，提出整合血管、代謝、腎臟及神經系統等健康面向的精準管理策略，從全身健康著手，強化大腦防護。

在治療方面，過去阿茲海默症多在認知症狀明顯後才被診斷，如今可透過生物標記輔助，在更早期釐清病因並評估後續治療方向。未來標靶治療更可能朝向無症狀但生物標記已呈陽性階段的早期介入，推動失智防治從風險管理、早期辨識走向更精準的個人化介入。

失智照護模式正從「被動接受照顧」轉向「支持自主參與」。復能是以失智者現有能力為基礎，透過適切引導維持生活功能。目前長照已有居家復能服務,現正發展適用於日照中心等社區式照顧機構的服務模式和操作指引。同時，各類型的智慧科技也逐步發展並導入實務場域，從語音輔助認知評估、營養分析到陪伴機器人、預防延緩互動參與及定位守護，以提升照顧品質與效率。

多元支持也可走入社區，「社會處方」透過專業人員連結社區資源、促進社會參與，台灣正借鏡英國「綠色處方與藝術處方」及日本「失智症咖啡館」等經驗，發展符合本土需求的服務模式。

此次研討會另一大主題聚焦失智者權益與支持。本會秘書長與失智者諮詢顧問小組代表共同分享本會推動失智者自我倡議的經驗。從成立顧問小組、鼓勵失智者參與，到如今能在正式會議中針對政策提出建議，失智者逐步建立信心，以實際行動改變社會對失智者的刻板印象與汙名。

此外，本會分享年輕型失智者就業服務的經驗，及今年成立的年輕型失智者工作站，支持失智者延續工作與社會參與。制度面則探討身心障礙與長照服務體系的差異與競合，並提出整合與銜接建議。

在失智者自主與自立方面，分別從法制與實務面向進行探討。法制面透過以「貫徹必要性原則」、「尊重本人決定」「提供適當防護措施」等面向，評析各國決策支持法制，同時指出台灣成年監護制度未能符合身權公約，並提出修法建議。

實務面則介紹日本日常生活自立支援事業的服務內容、流程及原則;同時透過對於失智者「復能」內涵的探討以及分享台灣自立支援計畫的推動經驗，思考如何在日常生活中落實對失智者自立的支持。

本次研討會由台灣失智症協會主辦，並由台灣臨床失智症學會、台灣臨床心理學會、社團法人台灣老年精神醫學會、社團法人台灣老人暨長期照護社會工作專業協會、社團法人臺灣職能治療學會及中華民國臨床心理師公會全國聯合會共同合辦，共吸引超過250位失智症相關專業工作者及關心失智症議題的民眾參與。