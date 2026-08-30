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40萬失智者如何自在走入社區？衛福部推失智咖啡館、公共場域友善指引

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
失智症協會今舉辦「2026台灣失智症聯合學術研討會－失智症政策期許與典範」。衛福部長照司長祝健芳說，失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0，聚焦社區友善對待失智者，要求公共場域訂出相關服務指引，讓失智者自在生活於各個場域。記者沈能元／攝影
失智症協會今舉辦「2026台灣失智症聯合學術研討會－失智症政策期許與典範」。衛福部長照司長祝健芳說，失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0，聚焦社區友善對待失智者，要求公共場域訂出相關服務指引，讓失智者自在生活於各個場域。記者沈能元／攝影

國內65歲以上失智人口約近40萬人，盛行率7.99％，隨著步入超高齡化社會，失智者愈來愈多。失智症協會今舉辦「2026台灣失智症聯合學術研討會－失智症政策期許與典範」。衛福部長照司長祝健芳說，失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0擴大全年齡層失智者納入長照服務，並聚焦社區友善對待失智者，要求公共場域訂出相關服務指引，促進服務人員認識失智症，讓失智者自在生活於各個場域。

祝健芳說，民眾多認為失智症是老化現象，常無及早診斷，確診時多為中度失智，建議應及早診斷，也希望企業一同關懷失智者，讓失智家庭走進社會。因此，衛福部自去年10月1日至明年9月30日補助北市聯醫辦理「失智咖啡館」計畫，為失智症者及其家庭設計的社會性場所。

長照司目前擇定路易莎咖啡（青年公園店）提供舒適且支持性環境，幫助失智症者保持社交互動、緩解孤獨感，且減少日常生活壓力。另辦理社區民眾、咖啡館員工及志工的失智識能教育訓練，提升大眾認識失智症。

長照司表示，該試辦計畫首階段聚焦於建構服務模式，撰寫「服務模式作業手冊」，做為未來擴展場域的參考依據。目前尚屬服務模式建立階段，希望透過補助計畫建立「服務模式作業手冊」、辦理效益評估，將持續滾動檢視與修正，依其執行成果研議納入長照3.0 針對失智症者服務可行性，提升失智症者生活品質並減輕家庭負擔。

祝健芳說，目前也關注全民應清楚認識失智症，不對失智者產生汙名化，而社區友善對待失智者，同時納入十多個部會共同協助，並針對家庭照顧者也投入照護資源，更針對年輕型失智者與勞動部研究，透過職務再設計，讓個案可以重返職場。

對此，失智症協會秘書長陳筠靜說，失智症防治照護政策綱領3.0納入許多部會共同協助，但希望更重視司法院角色，原因是失智者可能遭遇偷竊、行車糾紛，或與他人發生肢體衝突等，這都須要司法單位協助。她說，曾遇到一位失智長輩在賣場購物結帳後，又拿了一個便當卻未結帳，隨後被賣場發現提告，且賣場不願和解進行法律訴訟，希望司法應保障失智者權益及公平待遇。

陳筠靜表示，司法單位應了解如何與失智者互動，了解失智病情，及溝通上了解病人所表達的內容等，以防誤解。失智者在緊張等狀況下，可能無法表達自己的原義，此都需要介入幫忙，失智者一旦進入司法程序，往往是非常長的一段路。

衛福部未來制定失智政策時，也希望納入失智者的聲音，一同參與政策制定。陳筠靜說，像是關懷年輕型失智症的就業權應聽聽失智者聲音，積極與勞動部合作，實施彈性調整，這都是民眾關心的議題。因若社會對失智者不友善，失智家庭可能會不敢讓失智者獨自外出或社會參與，若不能在社區以最大的自主性生活，將有損未來失智友善的重要目標。

失智者 失智 衛福部

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