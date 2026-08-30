用藥新制／翻轉命運！吃降血脂藥減少2成心血管疾病風險 延長5年壽命

全國高血脂患者高達500多萬人，但高血脂沒有症狀，讓人難以發現，甚至身材偏瘦的人卻可能血脂偏高而不自知。中華民國心臟學會監事、台大醫院心臟血管科主任王宗道說，血脂偏高原因，8成與基因有關，飲食、生活習慣僅占2成，血脂偏高須用藥控制。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國說，患者須按吃降血脂藥物，以遠離心肌梗塞、腦中風，「才能翻轉命運」。

「正在服用降血脂藥物病人，一定要規律用藥。」王宗道說，門診觀察發現，引發心肌梗塞、腦中風的關鍵因素為低密度膽固醇（俗稱壞膽固醇）（LDL-C），透過降血脂藥治療，數值約可減少40mg/dL，平均降低兩成心肌梗塞、腦中風風險；門診曾看到不認真吃藥病人，LDL-C控制不佳，心血管疾病發病率甚至比按時服藥者高出3、5成，「這是非常明確的」。

王宗道表示，國際研究真正可延長壽命的兩種藥物，包括降血脂及降血糖藥物，若是血脂偏高患者長期服用「史他汀類」（statin）類的降血脂藥物可延長3至5年壽命。

面對高血脂應「降得愈低愈好」、「降得愈久愈好」、「愈早治療愈好」，但許多高血脂病人不願意吃藥，寧願花大錢吃保健食品，反而恐使低密度膽固醇居高不下。糖尿病學會常務理事杜思德說，門診約6成三高病人都在吃魚油，希望降低三酸甘油脂，但民眾卻不知道如此可能增加「壞膽固醇」，建議服用保健食品前，應充分諮詢醫師，而約七成糖尿病患者都有高血脂問題應一併注意。

黃振國說，高血脂常有遺傳性，如父母、阿公阿嬤有三高問題，或是更年期婦女受體內荷爾蒙改變影響，「壞膽固醇」都可能偏高，一旦血脂偏高或已有心肌梗塞、腦中風等病史，必須用藥治療。即便是按時服藥的病人仍需注意控制飲食、運動，並遠離三高、吸菸、肥胖等危險因子，而國健署提供年滿30至39歲民眾每5年一次健康檢查應要定期檢查。

王宗道說，雖然飲食控制對降低血脂效果有限，但仍可以降低血壓及血糖、促進抗氧化等，可以避免心血管疾病，建議飲食多吃原形食物，少吃精緻加工食品。至於，坊間有個說法，耳垂如果有摺痕恐增心血管疾病風險。他說，如此說法不是沒有根據，且與膽固醇有關，建議有摺痕者應抽血進一步檢查。