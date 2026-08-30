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這2日天氣最不穩！南部嚴防豪雨 未來恐又有熱帶性低氣壓

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這2日天氣最不穩！南部嚴防豪雨 未來恐又有熱帶性低氣壓

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明、後2天的天氣最不穩定，南部慎防局部豪雨，中部、台東有局部大雨或短延時豪雨，各地都可能出現較大雨勢。聯合報系資料照
明、後2天的天氣最不穩定，南部慎防局部豪雨，中部、台東有局部大雨或短延時豪雨，各地都可能出現較大雨勢。聯合報系資料照

台灣仍處大低壓帶範圍，加上西南風影響，需留意雷雨及部短延時強降雨，尤其南部慎防局部大雨或豪雨，中央氣象署預報員王品翔表示，沙德爾颱風殘留的低壓雲系恐併入南海低氣壓，接近台灣過程中，不排除增強為熱帶性低氣壓，後續需持續觀察。

王品翔說，南海北部低氣壓預計周二、周三接近台灣，不排除在發展過程中增強為熱帶性低氣壓；而菲律賓東方海面未來一周也可能有熱帶系統發展，後續需持續觀察。

此外，沙德爾颱風殘留的低壓雲系持續往南移動，進入大低壓環流後，殘留水氣有可能與南海北部低氣壓合併，預計明天起影響台灣。

針對未來1週天氣，王品翔指出，明、後2天（8月31日、9月1日）受到南海北部低氣壓接近影響，較強西南風將帶來充沛水氣，南部慎防局部豪雨，中部、台東有局部大雨或短延時豪雨，各地都可能出現較大雨勢，是未來1周天氣最不穩定的2天。

周三（9月2日）低氣壓帶逐漸北移，台灣附近環境風場轉為偏南風、東南風，南部、花東有局部大雨，午後各地山區也有局部大雨；周四至周日（9月3日至6日）持續受到低壓帶及西南風影響，各地都有陣雨、雷雨或較大雨勢。

溫度部分，王品翔表示，未來1周仍高溫悶熱，明天白天北部高溫34、35度，其他地區32、33度；周二至周日受到降雨影響，各地高溫略降至32至34度。

豪雨 雷雨 氣象署 台灣

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