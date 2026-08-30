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海霸王雞湯驚見「拜拜插過香的雞」！顧客怒來當「好兄弟」吃普渡雞

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海霸王雞湯驚見「拜拜插過香的雞」！顧客怒來當「好兄弟」吃普渡雞

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
海霸王遭民眾投訴，雞湯使用「拜拜插過香的雞」。圖／網友wawamon_6891授權使用
海霸王遭民眾投訴，雞湯使用「拜拜插過香的雞」。圖／網友wawamon_6891授權使用

一名網友今日（8月30日）於threads上發文，指出至中山北路海x王補過父親節，結果雞湯竟然是「拜拜插過香的雞」，讓網友不滿「我們花錢來吃父親節大餐，不是來當『好兄弟』吃普渡雞！真的離譜到爆炸」其他網友們得知後，也紛紛留言「好誇張拜拜過拿出來賣人」、「這個不只是觀感問題，已經是食安問題了」對此，海霸王也致歉，表示是建教生誤出員工餐給顧客，已經致歉退費並允諾補償一桌。

根據網友貼文，指出在8月28日全家冒雨補過父親節，坐快1小時竟只上2道菜！雞湯被端走說「菜單不符」，等半天換回來竟幾乎一模一樣。同時，貼文中也指出「更讓人火大的是，翻開雞肉後我們發現竟是『拜拜插過香的雞！』叫經理出來也解釋不清，第一時間還急著把整鍋端走！」除此之外，當事人也質疑「8/27週四拜拜的雞居然會出現在8/29週六客人的餐桌上！」並表示「海x王扯出都是建教生的錯，好一個拿基層員工當擋箭牌啊！」

根據民眾發布的照片，可以看見雞湯的雞肉有明顯被香腳染色的紅點，爆料者也說「延後慶祝的父親節有種被普渡的感覺！爸爸覺得極度觸霉頭啊…氣到再也不想過父親節了」其他網友們也紛紛留言「好誇張」、「這有食安疑慮吧」、「普渡雞還拿出來給客人吃 都晾在外頭這麼久了，怎麼敢的阿？」

對於此事件，海霸王接受訪問時表示，原本普度使用的雞是做為員工餐使用，但當日因建教生不慎誤出餐給客人，因此讓顧客感受不佳。當下現場工作人員除了向顧客致歉、退費之外，同時也承諾會額外補償一桌桌菜，但顧客未接受。業者表示，對於發生這種事情深感抱歉，目前仍在積極與顧客聯繫，希望能夠獲得顧客的諒解。

拜拜 海霸王 好兄弟 父親節

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