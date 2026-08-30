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黃彥儒接掌北市藥師公會 藥安從藥袋延伸至道路與生活

中央社／ 台北30日電

北市藥師公會理事長黃彥儒今天接任，他盼以「家庭藥師」、「敬老點數在藥局」與「藥駕宣導」等面向，讓藥師專業更深入社區與市民日常，將藥安從藥袋延伸至道路與生活。

台北市藥師公會舉行第21、22屆理事長交接暨理監事榮任典禮，由台北市長蔣萬安擔任印信交接監交人，第21屆理事長尹岱智正式將公會重任交棒給第22屆理事長黃彥儒。

尹岱智表示，第21屆以永續共贏為理念，與各局處推動戒菸、反毒、癌篩等，落實社區藥局健康站理念。

黃彥儒宣布將以「看見藥師、健康台北」為未來3年核心目標，要讓藥師真正走進市民生活，持續推動「家庭藥師」、爭取並銜接「敬老點數在藥局」政策，以及強化「藥駕宣導」，將用藥安全從藥袋延伸至道路與日常生活。

黃彥儒期許未來3年能做到3件事，首先是讓市民遇到用藥問題時，第1個想到「問藥師」；再者是政府討論高齡、長照政策時，想到「會議桌上應該有藥師」；第3件事是媒體面對健康議題時，第一時間「找藥師一起把關」。

蔣萬安致詞時強調，台北市擁有900多家藥局、6000多名藥師，平時對市民健康做出極大貢獻。市府與藥師公會長期合力推動「家庭藥師制度」，深入社區給予長輩正確用藥觀念，目前已服務超過1.6萬人次。

蔣萬安表示，感謝公會與北市聯醫共同推出「自殺防治網」，讓綿密的社區藥局接住需要心理支持的民眾。除了承諾推動電子處方箋以減少市民等待時間，也重申他與藥師的深厚感情絕不動搖。

藥師 北市 蔣萬安

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