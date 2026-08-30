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生雞肉千萬別沖水！營養師教3招安全滅菌：水花噴濺「恐毒全家」

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師提醒生雞肉料理前不需以水龍頭沖洗，避免帶菌水花噴濺造成廚房環境交叉污染。圖／Ingimage
營養師提醒生雞肉料理前不需以水龍頭沖洗，避免帶菌水花噴濺造成廚房環境交叉污染。圖／Ingimage

生鮮雞肉買回家，不少民眾習慣第一時間放進水槽、打開水龍頭徹底沖洗，認為這樣才能洗去血水與雜質。然而，營養師王郁菁特別示警，生雞肉表面常附著沙門氏菌與曲狀桿菌等致病菌，沖水過程中所飛濺的水花，容易將病菌擴散至周遭的流理台、砧板甚至已備妥的熟食上，引發嚴重的交叉污染。建議掌握「分裝獨立存放、不沖水直下鍋、澈底清潔器具」等原則，才能真正吃得安心。

營養師王郁菁在臉書粉專發文指出，生禽肉品表面常帶有沙門氏菌及曲狀桿菌等危險細菌。許多人誤以為清水沖洗能達到清潔效果，但強力水流反倒會使肉品表面的細菌隨著細微水花噴濺長達數十公分，散落到洗碗槽周圍、刀具、碗盤或水果生食上。

一旦家人不慎攝入被細菌污染的食材，極易引發急性腸胃炎，造成高燒、嘔吐、劇烈腹痛及腹瀉等不適症狀。

為阻絕細菌在廚房蔓延，王郁菁傳授3招安全滅菌守則：

1.分裝密封冷凍：生雞肉自市場或賣場買回後，應先依每餐份量分裝妥當，再送入冰箱冷凍保存。

2.獨立存放防滲漏：生肉在冷藏或處理時，務必與即食水果、熟食及乾貨區隔開來，避免生肉血水外溢造成污染。

3.不沖水、高溫徹底煮熟：料理前無需特意沖洗生肉，直接入鍋經高溫充分加熱，才是殺死沙門氏菌等致病原的最有效方法。

此外，處理完生禽肉類後，雙手與接觸過的刀具、砧板及料理檯面均需以清潔劑徹底洗淨，切忌未洗手或未換刀具便接著處理其他生鮮食材。

「無毒教母」譚敦慈也曾在節目《祝你健康》中強調食材備料順序的重要性。她建議備料應依序為「先水果、再蔬菜、最後才是肉類」。譚敦慈分享，曾有親友因洗完生肉後接著切洗水果，導致全家感染沙門氏菌引發嚴重腹瀉，若想去除肉品血水雜質，將生肉置於冷水中慢慢加熱煮沸（冷水焯水）即可安全滅菌，切勿在水龍頭下直接沖洗。

營養師 全家 生鮮 雞腿

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