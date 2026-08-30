經前分泌物變多正常嗎？醫曝「5情況」是身體在求救

許多女性每逢生理期報到前夕，常會遇到私密處分泌物明顯變多的困擾，甚至偶爾伴隨難聞氣味或搔癢不適。婦產科醫師張瑜芹特別提醒，經前受體內荷爾蒙波動影響，分泌物稍微增多固然是正常生理機制，但分泌物同時也是女性生殖系統的「健康晴雨表」，一旦伴隨顏色質地異常或發出異味等「5大求救訊號」，恐是陰道感染或婦科疾病警訊，切勿拖延應及早就醫。

新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書粉專發文表示，門診中相當常見女性因經前分泌物遽增而感到困擾與焦慮。她解釋，女性在排卵後至月經來潮前，受到雌激素與黃體素交替作用的影響，陰道分泌物自然增加屬於正常的荷爾蒙運作現象，無需過度恐慌。

張瑜芹指出，健康狀態下的經前分泌物外觀通常呈現透明微黃或乳白色，質地略帶濃稠但均勻，氣味清淡微酸、不具刺鼻惡臭。倘若分泌物出現以下5種情況，切勿當作單純經前反應而輕忽。

1.顏色劇烈改變： 若轉為深黃色、黃綠色、灰白色，或在非月經期間夾雜點狀血絲，極可能是滴蟲感染、細菌性陰道炎或子宮頸相關病變的警示。

2.質地呈塊狀或豆腐渣： 分泌物若呈現如豆腐渣、乳酪塊般的白屑狀，通常為「念珠菌（黴菌）」大量孳生所致，常在經前免疫力低落時發作，伴隨劇烈搔癢與灼熱刺痛。

3.飄散明顯惡臭或魚腥味： 洗澡清潔後仍散發濃烈魚腥味、酸腐味，多為細菌性陰道炎的典型特徵，在性行為後或經期前後氣味往往更加強烈。

4.外陰部劇烈搔癢或排尿疼痛： 分泌物增多時若伴隨陰部紅腫、刺痛、灼熱感，甚至排尿或性行為時產生撕裂般疼痛，代表黏膜組織已處於發炎感染狀態。

5.分泌量爆增影響生活： 若分泌物多到需長時間依賴護墊、頻繁更換內褲，恐與體內荷爾蒙嚴重失調、子宮頸息肉或慢性發炎有關，應安排詳細婦科超音波檢查。