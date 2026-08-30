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讓乾淨飲水抵達災區 紅十字會募款助尼泊爾洪災

中央社／ 台北30日電

尼泊爾北部突發嚴重洪災，中華民國紅十字會開設捐款專區，籲各界伸援，讓乾淨飲水、基本生活物資等援助跨越洪流抵達，有意捐款者可在官網點選「我要捐款」，幫助災區民眾。

尼泊爾與西藏邊境地區26日發生大規模暴洪，造成近3000人失蹤、691人罹難。中華民國紅十字會近日在官方網站指出，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）已透過災害應變緊急基金（DREF）提供近100萬瑞士法郎的緊急資金，支持尼泊爾紅十字會立即展開救援。

中華民國紅十字會表示，IFRC同時提供行動協調與技術支持，並持續掌握災情發展，視實際需求提供進一步的支援。面對突如其來的災害，尼泊爾紅十字會已立即派遣救援團隊前往受災地區，並持續動員工作人員與志工，協助地方分支展開救援、災情評估與人道援助。

中華民國紅十字會指出，目前優先提供援助，包括緊急避難與臨時安置、安全飲用水、基本救援與生活物資、毛毯睡墊防水布等緊急物資、急救及緊急醫療支持、協助受災及受困家庭撤離、協助恢復與失聯家人的聯繫、災情與損害評估。

中華民國紅十字會表示，有意捐款的台灣民眾可在官網點選「我要捐款」，幫助災區民眾。大眾的支持將協助紅十字與紅新月運動夥伴，依據當地實際需求，提供受災家庭緊急避難、乾淨飲水、基本生活物資、急救與醫療支持，以及其他必要的人道援助。

對於被洪水、道路中斷與橋梁損毀阻隔的社區而言，現在最迫切的，是讓救援人員能夠進入災區，讓乾淨的飲水、食物、醫療與生活物資送到受災家庭手中。尼泊爾紅十字會已開始發放飲用水、防水布、毛毯、睡墊、急救包、擔架等緊急物資，並持續評估受災社區的需求。

尼泊爾 洪災 紅十字會 募款 捐款

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