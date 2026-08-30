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雷雨當空！台中機場15:47起暫停地面作業 部分航班延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因雷雨當空，台中機場下午3時47分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。圖／台中市新聞局提供
因雷雨當空，台中機場下午3時47分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。圖／台中市新聞局提供

雷雨當空，台中機場下午3時47分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，與台中機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤。

中央氣象署預報員王品翔上午指出，未來一周受低壓帶及西南風影響，需留意雷雨及部短延時強降雨；尤其周一、周二受低氣壓接近加上西南風，中南部及台東有局部大雨或豪雨，各地也有局部大雨。

交通部民航局表示，因雷雨當空，台中機場下午3時47分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾。

民航局表示，受此影響，與台中機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

雷雨 航班 機場

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