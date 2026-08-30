假日輕急症中心宣導待推廣 北市：不減點但傾向調整位置

衛福部推動假日輕急症中心（UCC），衛福部日前點名台北市部分據點不如預期，北市衛生局長黃建華說明目前傾向調整位置、不減點，也評估以垃圾車、捷運進站聲等廣播加強宣導。

針對台大急診等床身故風波，黃建華今天出席台北市藥師公會理事長交接典禮，會後接受媒體聯訪表示，轉診及區域整合轉診一直是北市衛生局推動重點，目前積極鼓勵民眾進行轉診，如從台大醫院轉至台北市立聯合醫院，有減免救護車費用等。

同時持續優化相關轉診流程，黃建華說，隨著病人數增加，各醫院也會面臨不同挑戰，區域聯防也是一直在推動的工作，接下來將對各醫院提出的改善措施，持續了解並評估實際執行成效；至於衛福部推動UCC分流輕急症患者，減輕急診壅塞情形，台北市正積極宣導。

衛福部長石崇良上週曾說明，台北有部分UCC據點的人數比較少，台北市衛生局會再檢視是否須調整地點；黃建華表示，目前傾向是調整UCC位置，而不是減少設置家數，從現在情況來看，急診需求仍高，坦言雖受可用地點限制，但仍盼UCC能設置在距離醫學中心較近的地方。

目前六都民眾說得出什麼是UCC，仍然屈指可數，加強宣導成為各縣市衛生局腦力激盪重點，針對外界建議可透過垃圾車廣播、捷運進站聲改為UCC宣傳口號等，從更貼近民眾生活的管道，讓假日輕急症赴UCC就醫觀念真正走進民眾生活圈。

「這些意見都很好，我們都會一併討論」，黃建華說，台北捷運目前應該是有UCC相關宣傳，但廣播部分還可再進一步研議，會再與北捷討論，看看有沒有更有效方式，如在捷運進站時，透過廣播提醒民眾，假日如果生病，可以考慮到UCC看病，不一定要衝急診。

黃建華表示，市府持續透過各項媒體宣傳UCC，包括LINE群組、Facebook等管道進行推廣；另外，台北市12間健康服務中心，以及各醫院等通路，都持續進行UCC就醫宣導，只要民眾有詢問，都會進一步說明。