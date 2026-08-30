2026南國漫讀節 「大師兄」分享人生四道 關於告別的豁達與智慧

2026年「南國漫讀節」開幕活動今日（8月30日）繼續於屏東縣立圖書館總館五樓展開，第二天邀請到曾擔任看護、殯儀館接體員的暢銷作家「大師兄」林品睿來到現場，以「那些句點之後的故事」為主題，為現場聽眾帶來一段90分鐘時而幽默、時而發人深省的生命教育洗滌。

演講之始他先以生冷不忌也風趣幽默的口吻，帶人揭開殯葬業神秘面紗的各種真實情境。他逐一分享著人生劃下句點之後、那些殯儀館裡的生命動容切片，像是40歲男子過世後、雙親將皮卡丘和快龍娃娃放入棺木，因為他們不知道兒子長大後喜歡什麼，記憶只停留在15歲，也提醒了人們在活著時主動去理解所愛之人；又像是他曾偷偷將火化熔剩的戒指還給痛哭的長者、卻無意間打破了長輩「一生不拿下戒指」的誓言，才讓他明白有時讓陪葬物在爐中燃燒殆盡，才是對逝者最好的告別。

他也分享了因為從事殯葬業與父親、阿公的遺憾與和解，包含父親中風過世時，因全家經濟狀況最後選擇政府免費的「聯合公祭」，卻在靈堂上受到長輩質疑，但他直言孝順是在父親癱瘓臥床的10年裡悉心照料，而不是在告別後花幾十萬辦喪禮，至今依然無愧於心；最動容的一段莫過於他分享與心愛阿公的道別，但即便他想要親自為親人化妝，卻驚覺自己畫不出、記不住家人的臉孔，更提醒了他平時就應該將親人與所愛最好的一面記在心裡。

演講尾聲他並提到一次曾前往小學進行生命教育，當時該班級上有兩位同學因意外已往生，書桌上貼完了大量同學的便利貼，簡單但大量寫上了：謝謝你、對不起、我愛你、再見；這讓他意識到，人生要學習的四件事分別是：道謝、道歉、道愛、道別。他並提醒聽眾，講座聽完回要關心老人家，不要為了害羞而不敢說出和解的話，更感性表示「四道」之中「道愛」是最難的，「回家之後記得跟家人表達愛」，正是他今天最想送給大家的話。

2026南國漫讀節9月活動多數已額滿，現場將視情況開放候補，10至11月講座場次則從9月1日起、同樣於ACCUPASS平台開放線上報名。 南國漫讀節今年並推出集點活動，只要領取集點卡並參與南國漫讀節2026活動任三場次，再於10月31日與11月1日於屏東總圖場次時間內可參與抽獎，有機會獲得限量「2026南國漫讀節帆布包」。

作家「大師兄」林品睿原為接體員，現為作家、並持續巡迴演講分享生命哲學。記者林士傑／攝影

約90分鐘的演講中作家「大師兄」與聽眾無私分享殯葬業不為人知的一面、關於告別的智慧，更有自己真切的人生經歷。記者林士傑／攝影